Monster Hunter World: Iceborne, la mise à jour 4 et l'Alatreon retardés, le calendrier de 2020 actualisé

La mise à jour 3 de Monster Hunter World: Iceborne est sortie en mars dernier avec le Brachydios Tempête et le Rajang Orage. Les développeurs avaient promis pour la suite l'arrivée de l'Alatreon avec un nouveau patch majeur, en mai 2020.

Mais vous connaissez la chanson : le COVID-19 est passé par là, et a obligé Capcom à revoir ses plans. Il vient d'annoncer sur les réseaux sociaux que la mise à jour 4 était reportée, sans préciser la date, et surtout qu'elle ne bénéficiera normalement pas de doublages français, espagnol et italien à sa sortie, remplacés par des « enregistrements simplifiés ».

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition 59 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 59€. Bonjour, Malheureusement, les répercussions liées au coronavirus (COVID-19) sur la production nous obligent à décaler la 4e mise à jour prévue pour Monster Hunter World: Iceborne. Les doublages pour la version italienne, espagnole et française en subissent aussi les effets et seront remplacés par le langage propre à Monster Hunter par défaut. Nous présentons nos excuses à tous nos fans qui attendent avec impatience l'arrivée de L'Alatreon sur le Nouveau Monde et nous vous tiendrons évidemment au courant dès que de nouvelles d'informations seront disponibles. Nous vous remercions de votre patience et de votre soutien. Bonne chasse, prenez soin de vous ! L'équipe de développement de Monster Hunter

La communauté va donc devoir prendre son mal en patience avant de chasser ce flamboyant dragon noir. Jusque là, la durée des quêtes évènementielles a été étendue, et vous aurez tout de même de quoi vous occuper le mois prochain avec une mission limitée et le retour du dragon ancien Namielle, ainsi que des skins d'armures, des décorations de haut niveau et des armures de haut niveau à débloquer.



En témoigne la nouvelle roadmap, l'aventure Monster Hunter World: Iceborne s'étendra ensuite bien après juin avec d'autres ajouts gratuits.

Lire aussi : Monster Hunter World: Iceborne, poids et détail complet de la mise à jour 13.50