Monster Hunter World: Iceborne, une bande-annonce pour la 5e Mise à jour gratuite, dévoilant une collaboration avec Universal Studios Japan

C'est cette semaine que va sortir la cinquième et ultime mise à jour gratuite de Monster Hunter World: Iceborne, Capcom préférant sans doute se focaliser sur Monster Hunter Rise et Stories 2: Wings of Ruin par la suite. L'éditeur nous avait déjà donné les grandes lignes du contenu à venir, mais refait le point avant son arrivée au travers d'une bande-annonce diffusée cette nuit.

Dès le jeudi 1er octobre à 2h00, vous pourrez donc partir en chasse du redoutable Fatalis, du Velkhana alpha suprême pour obtenir son set γ+, mais aussi découvrir une collaboration avec Universal Studios Japan ! À la clé, des ensembles Âge d'azur α+, Ère d'azur α+ et Astre bleu α+, l'accessoire Carillon à vent Ère d'azur ainsi que les armes Ère d'azur arc du dragon et Astre bleu - Danse du dragon + qui s'obtiendront à l'issue de quêtes spéciales.

Quelques jours plus tard, deux évènements auront lieu en simultané, la Nuit de l'horreur du Festival de Seliana et le Festival d'automne d'Astera, permettant notamment d'acquérir les sets Frankie Felyne α+ et Roi-démon α+, une étonnante Armure de fitness γ+ ou encore l'Écharpe Kadachi. Pour finir, des images sont visibles en page deux de cet article.

Monster Hunter World: Iceborne est pour rappel disponible sur PS4, Xbox One et PC, la Master Edition pouvant être achetée 53,99 € (incluant le jeu de base et l'extension) sur Gamesplanet.