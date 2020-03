Monster Hunter World: Iceborne, la version 13.00 datée et détaillée dans le nouveau journal des développeurs, l'Alatreon teasé en vidéo

Comme prévu, c'est ce samedi qu'a été diffusé un nouveau journal des développeurs pour Monster Hunter World: Iceborne, dédié en grande partie à la mise à jour 3 qui a pour l'occasion été datée. Trêve de suspense, elle sera déployée en tout début de semaine prochaine, le lundi 23 mars sur consoles. Les joueurs PC devront eux attendre le mois prochain.

Les développeurs ont commencé en donnant des explications sur les patterns des deux nouveaux monstres que nous pourrons chasser, le Brachydios Tempête et le Rajang Orage, en plus de montrer les armes et armures que nous pourrons obtenir pour notre Chasseur, ainsi que la tenue pour le Palico.

40,32 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 40,32€. Brachydios tempête Une variété de Brachydios plus imposante que la normale. La poisse qui recouvre son corps est explosive. Rajang orage Une variété de Rajang à la fourrure dorée. Il peut combattre à distance ou utiliser les murs pour attaquer. Lorsqu'il est enragé, il brille intensément. Pour accepter la Mission Spéciale du Rajang orage / du Brachydios tempête, parlez à la Grande traqueuse lorsque vous avez complété la mission de reconnaissance après la fin de Monster Hunter World: Iceborne.

Set d'armure Brachydios tempête pour le chasseur Set d'armure Brachydios tempête α+

Set d'armure Brachydios tempête β+ Une armure équipée des talents « Témérité » (lorsqu'un monstre devient enragé, l'attaque et l'affinité augmentent) et « Mise à mort » ! Équipement Palico Broyeur α+ Comme l'armure pour chasseur, cette armure est basée sur la poisse explosive du Brachydios tempête !

Set d'armure Rajang orage pour le chasseur Set d'armure Rajang orage α+

Set d'armure Rajang orage β+ Une armure dégageant une aura puissante, équipée d'un nouveau talent bonus. Équipement Palico Rajang α+ Cet équipement transforme votre Palico en mignon petit singe ! La nouvelle arme Palico est un bâton magique qui s'allonge !

Côté système de jeu, les armes pourront être améliorées pour en changer l'apparence sans toucher à leurs statistiques à l'instar de ce qui avait été fait pour les armures. Cet ajout s'effectuera en deux parties, l'une en mars et l'autre en avril. Un objet inédit nommé Capsule puante servira au leader d'un groupe à faire fuir une créature que nous ne voulons pas affronter.

Des DLC payants permettront eux de donner encore plus d'allure à la chambre, avec ici un style Pure décadence portant bien son nom. Des figurines de monstres, musique et emotes seront aussi proposées à l'achat pour les joueurs souhaitant repasser à la caisse, tandis que des coiffures pourront être obtenues gratuitement.

En plus de ces nouveautés, deux évènements saisonniers auront lieu du 10 avril à 2h00 au 8 mai à 1h59, le Festival du printemps à Astera et le Festival de la floraison à Seliana, ce dernier étant inédit et propre à l'extension Iceborne, qu'il faut donc posséder pour y accéder en ayant au préalable bien avancé dans l'histoire. Il sera basé sur les roses et la sophistication, en témoigne les costumes dont celui de poupée gothique pour le Palico, vraiment adorable. C'est à cette occasion que les Lames Poissaiguiseur seront offertes en récompense.

Activités des évènements saisonniers Des armures spéciales à forger ! - Complétez les Quêtes Évènement disponibles durant les festivals pour obtenir des matériaux et forger des armures spéciales !

- Complétez les Quêtes Évènement disponibles durant les festivals pour obtenir des matériaux et forger des armures spéciales ! Des bonus de connexion en plus ! - Recevez 3 coupons chance par jour, des tickets Printemps, et des tickets Floraison !

- Recevez 3 coupons chance par jour, des tickets Printemps, et des tickets Floraison ! Des Requêtes Spéciales disponibles tous les jours ! - Complétez les Requêtes Spéciales pour obtenir des tickets Printemps, des feux d'artifice Printemps, des tickets Floraison, et des bonhommes de neige !

- Complétez les Requêtes Spéciales pour obtenir des tickets Printemps, des feux d'artifice Printemps, des tickets Floraison, et des bonhommes de neige ! Des soldes dans tous les magasins !

De nouvelles tenues pour l'Assistante disponibles pour une durée limitée !

De nouvelles tenues pour le Poogie, des titres, fonds, et poses pour la Carte Guilde !

Une myriade de Quêtes Évènement disponibles ! - La majorité des anciennes Quêtes Évènement seront disponibles durant l'évènement.

Dans les prochaines mises à jour, le Kulve Taroth sera ajouté au rang de Maître, et le Namielle Alpha Suprême fera son apparition. Enfin, un teaser vidéo a annoncé rien de moins que l'arrivée du dragon noir Alatreon au mois de mai lors de la mise à jour 4 !

Pour terminer, sachez que la mise à jour 3 vous demandera 1,4 Go sur PS4 et 2,1 Go sur Xbox One, le jeu en ligne nécessitant évidemment de la télécharger. Vous pouvez retrouver son changelog en page suivante. Avec tout ça, les millions de joueurs de Monster Hunter: World vont avoir de quoi faire.

