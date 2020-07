Monster Hunter World: Iceborne, l'Alatreon et le Barioth crocgivre arrivent avec la version 14.00, entièrement détaillée en vidéo

Comme prévu, en amont de la diffusion de la mise à jour 4 de Monster Hunter World: Iceborne, les développeurs de chez Capcom ont dévoilé les nouveautés à venir en vidéo ce vendredi. Ainsi, en plus de l'Alatreon déjà maintes fois évoqué, qui est capable de passer du feu à la glace et dont les résistances élémentaires du set d'armure affectent directement les armes, les joueurs pourront affronter le Barioth crocgivre au cours d'une quête un peu plus tard cet été, une variante bien givrée capable de geler le sol. Tous les détails de cette version 14.00 sont par ailleurs disponibles dans le changelog disponible en page suivante, sur consoles et PC.

Le site officiel donne quelques détails concernant ces deux créatures et l'équipement ajouté, le tout accompagné de visuels.

Alatreon Affrontez un nouvel adversaire terrifiant, l'Alatreon ! Pour accepter la Mission Spéciale de l'Alatreon, parlez à la Capitaine de la Troisième flotte lorsque vous avez complété la mission de reconnaissance après la fin de Monster Hunter World: Iceborne. Un monstre redoutable qui peut contrôler les éléments de la nature ! Ses attaques et points faibles changent selon son mode élémentaire !

Il est possible de réduire les dégâts de l'onde de choc en attaquant l'Alatreon avec l'élément adéquat.

N'oubliez pas d'emporter des objets de soin, comme les poudres de vie. Il est possible de les utiliser durant l'onde de choc !

Barioth crocgivre Une variété de Barioth qui utilise un souffle glacial pour ralentir les mouvements de ses proies. Du 7 août à Minuit au 19 août à 23h59

Quête Évènement « Le dernier chevalier blanc » :

Conditions : RM 24 ou plus ;



Région : Givre éternel ;



Objectif : Tuer un Barioth crocgivre.



Apparaît dans cette quête en tant que monstre alpha ! Brisez ses crocs pour affaiblir son souffle de glace. Attention à son souffle lorsqu'il se relève !

Set d'armure Alatreon pour le chasseur La cuirasse de l'Alatreon est composée d'écailles « inversées », qui ont inspiré le design des armures. Chaque arme émet une lueur pourpre caractéristique ! Set d'armure Alatreon α+

Set d'armure Alatreon β+

Équipement Palico Alatreon α+

Set d'armure Barioth crocgivre pour le chasseur Set d'armure Barioth crocgivre α+

Set d'armure Barioth crocgivre β+

Équipement Palico Barioth crocgivre α+

En plus de ça, quelques modifications de gameplay vont être apportées, touchant à l'alchimie avec la préparation de phéromones pour appâter des créatures spécifiques, et de nouvelles cartes de clan vont être ajoutées. Et comme toujours, tout un tas de DLC seront disponibles à l'achat si vous le souhaitez. Enfin, deux célébrations vont avoir lieu dans les prochaines semaines, le Festival d'été à Astera et le Carnaval de Seliana. Et même si nous sommes en été, il y aura tout de même des bonshommes de neige.

Carnaval de Seliana Les demoiselles et le Felynes ont revêtu des tenues hautes en couleur pour fêter dignement le carnaval ! Remarque : Pour accéder à la Grand-Salle de Seliana, vous devez progresser suffisamment dans l'histoire de Iceborne ;

Le Carnaval de Seliana n'est disponible que pour les joueurs ayant acheté l'extension Monster Hunter World: Iceborne.

Pour terminer, c'est le nouveau calendrier des ajouts à venir qui a été dévoilé, avec une mise à jour 5 prévue pour cet automne et qui fera revenir un monstre bien connu des joueurs, ajoutera des armures spéciales de rang Maître et donnera accès à deux évènements saisonniers.

Sachez également que vous pouvez obtenir des décorations spéciales en vous connectant d'ici la sortie de la prochaine mise à jour selon le planning suivant :

Joyau du maître II [4] : du jeudi 2 juillet à 17h00 au samedi 4 juillet à 16h59 ;

Joyau de feu II [4] : du vendredi 3 juillet à 17h00 au dimanche 5 juillet à 16h59 ;

Joyau d'eau II [4] : du samedi 4 juillet à 17h00 au lundi 6 juillet à 16h59 ;

Joyau de glace II [4] : du dimanche 5 juillet à 17h00 au mardi 7 juillet à 16h59 ;

Joyau de foudre II [4] : du lundi 6 juillet à 17h00 au mercredi 8 juillet à 16h59 ;

Joyau tueur de dragon II [4] : du mardi 7 juillet à 17h00 au jeudi 9 juillet à 16h59 ;

Joyau attaque II [4] : du mercredi 8 juillet à 17h00 au vendredi 10 juillet à 16h59.

Pour rappel, la mise à jour 4 est prévue le jeudi 9 juillet vers 2h00. Il vous faudra environ 1,3 Go sur PS4 et 1,4 Go sur Xbox One et PC (1 Go en plus pour le High Resolution Texture Pack facultatif). Si vous ne possédez pas Monster Hunter World: Iceborne, la Master Edition est en vente sur Amazon à 53,52 € sur Xbox One.