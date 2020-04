Monster Hunter World: Iceborne, date de sortie et présentation des ajouts de la version 13.5 en vidéo

Après l'arrivée de la version 13.00 de Monster Hunter World: Iceborne, qui a désormais eu lieu à la fois sur consoles et PC, les joueurs vont pouvoir se tourner vers la prochaine mise à jour du jeu de Capcom, la toute première qui sera déployée à la même date sur tous les supports. Prévue pour le 23 avril prochain, cette version 13.5 se montre déjà en vidéo pour nous donner envie, voyons ce qu'elle apportera :

Une fois de plus, deux créatures seront ajoutées, qui sont comme prévu le Kulve Taroth Rang Maître et le Namielle Alpha Suprême. Une fois battues, il sera possible de crafter deux ensembles inédits (Kulve Taroth α+ et Namielle γ+). Par ailleurs, quatre accessoires seront au moins ajoutés, deux étant gratuits alors que Cœur Kulve - topaze et Cœur Kulve - émeraude devront eux être achetés dans les boutiques en ligne. Il en sera de même pour diverses coiffures, celle de samouraï vagabond n'étant pas sans faire penser à Kenshin du mangaka Nobuhiro Watsuki.

En attendant, vous pouvez actuellement profiter des évènements que sont le Festival du printemps à Astera et le Festival de la floraison à Seliana sur PS4 et Xbox One.

