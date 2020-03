Monster Hunter World: Iceborne, une date de sortie pour la grande mise à jour et deux nouveaux monstres à découvrir

Nous voilà au mois de mars et comme l’indiquait le planning des mises à jour à venir, « la grande MAJ 3 » (Ver.13.0) arrive le 23 mars. Elle nous permettra par la même occasion d’accueillir deux nous nouvelles variantes de monstres, le Raging Brachydios et le Furious Rajang. En plus d’une date de sortie, Capcom a permis au site Twinfinte de publier un premier aperçu de gameplay face au Raging Brachydios, une créature est féroce qui ne se laisse pas faire...

Petite piqure de rappel, Capcom a prévu de diffuser des patchs jusqu’au mois de juin afin de nous apporter de nouveaux monstres Alpha Suprêmes, et de faire revenir un ennemi populaire auprès des aficionados de la franchise...



En attendant, préparez vos armes pour le 23 mars et soyez prêts à en découdre face à ces deux nouvelles bêtes ! Pour finir, notez que ces nouveautés sont prévues pour les versions PS4 et Xbox One pour le moment. Et l'édition PC ? Le rendez-vous est pris pour avril, sans plus de précision.