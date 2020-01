Monster Hunter World: Iceborne, le calendrier de contenu pour les premiers mois de l'année 2020 partagé

À l'occasion de la sortie de Monster Hunter World: Iceborne sur PC, Capcom nous avait donné rendez-vous ce 19 janvier pour découvrir le planning des prochaines mises à jour du jeu et ajouts de contenu. C'est chose faite et nous avons donc désormais un aperçu de ce qui attend les Chasseurs jusqu'en mai.

Mieux encore, dès avril, les calendriers de sortie convergeront enfin, permettant aux joueurs sur ordinateurs de ne plus avoir à attendre plusieurs semaines ou mois avant d'obtenir le même contenu que leurs homologues sur PS4 et Xbox One. D'ici là, voici pour commencer le détail des ajouts sur consoles dans les prochains mois :

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition 54,48 € sur Amazon Janvier Du 24 janvier au 13 février : Festival d'Astera et de Seliana / Festival cosmique.

Nouvelles armures spéciales.

Février Nouvelles quêtes évènement incluant : Taux d'apparition plus élevé pour les couronnes d'or ;

Plus de joyaux en récompenses ;

Grande gemme mystique en récompenses (mars) ;

Plus de points Rang Maître.

Mars Grande mise à jour 3 (Ver. 13.0) Nouvelle variété de monstre 1.

Nouvelle variété de monstre 2.

Avril Mise à jour (Ver. 13.5) Nouveaux monstres alpha suprêmes et nouvelles versions Rang Maître de monstres existants.

Festival d'Astera et de Seliana.

Mai Grande mise à jour 4 (Ver. 14.0) Le monstre favori des fans est de retour !

Juin et plus tard De nouveaux monstres et mises à jour prévus pour juin et plus tard !

Sur PC, le contenu se veut évidemment plus copieux pour rattraper les quelques mois de décalage :

6 février Grande mise à jour 1 (Ver. 11.50.00) Nouveau monstre : Rajang.

Collaboration Raccoon City.

Quête associée au concours du design d'arme.

Mises à jour pour la chambre.

Ajout du biome volcanique dans le Fief glorieux.

Festival de la prospérité. 12 mars Grande mise à jour 2 (Ver. 12.03.00) Nouveau monstre : Safi'jiiva.

Nouveau monstre : Zinogre stygien.

Ajout du biome de la toundra dans le Fief glorieux.

Avril Grande mise à jour 3 (Ver. 13.00.00) Nouvelle variété de monstre 1.

Nouvelle variété de monstre 2.

Mise à jour (Ver. 13.50.00) Disponible le même jour que les versions sur consoles. Les prochaines mises à jour sortiront en même temps que les versions sur consoles.

Nouveaux monstres alpha suprêmes et nouvelles versions Rang Maître de monstres existants.

Festival d'Astera et de Seliana. Mai Grande mise à jour 4 (Ver. 14.00.00) Le monstre favori des fans est de retour !

Juin et plus tard De nouveaux monstres et mises à jour prévus pour juin et plus tard !

Voilà, vous connaissez désormais dans les grandes lignes de quoi seront faites vos prochaines semaines de jeu sur Monster Hunter World: Iceborne.

Lire aussi : Monster Hunter World: Iceborne, le patch qui corrige le bug de sauvegarde et améliore les performances sur PC est là