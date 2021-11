Monster Hunter World: Iceborne, les quêtes collaboratives avec Assassin's Creed et le film de la licence bientôt retirées du jeu

Toutes les bonnes choses ont une fin et il est temps pour Capcom de tirer un trait sur certains contenus de Monster Hunter: World et son extension payante Iceborne. En effet, alors que l'actualité de la licence était plutôt tournée vers MH Rise et MH Stories 2: Wings of Ruin, c'est cet épisode PS4, Xbox One et PC qui se rappelle à notre bon souvenir, mais pas avec de bonnes nouvelles.

Deux collaborations vont prendre fin d'ici quelques semaines, devenant inaccessibles à jamais. La première ne date pas d'hier, c'est donc compréhensible, puisqu'il s'agit de l'évènement Assassin's Creed lancé fin 2018, qui permettait de récupérer les accoutrements de Bayek et Ezio. L'autre est bien plus récent et de surcroit en lien direct avec l'univers de Capcom. Oui, le contenu avec Artemis (Milla Jovovich) du long-métrage Monster Hunter sorti l'an dernier va lui aussi disparaître. Dans les deux cas, l'éditeur annonce (ici et là) que nous avons jusqu'au 3 décembre à minuit pour profiter de ces quêtes avant qu'elles deviennent inaccessibles. Les armures obtenues seront conservées après cette date et il n'est pas encore trop tard pour les obtenir !

Le jeu peut quant à lui être acheté à la Fnac pour 19,99 € dans son édition de base.

