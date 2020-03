Monster Hunter World: Iceborne, un avant-goût de la mise à jour 3 en vidéo et une date pour le prochain journal des développeurs

Les joueurs PC de Monster Hunter World: Iceborne peuvent depuis peu affronter le Safi'jiiva et le Zinogre stygien, rattrapant petit à petit la version console, ce qui devrait avoir lieu en avril. En attendant, Capcom vient de teaser en vidéo le contenu du journal des développeurs 5.0 et donc de la mise à jour 3 :

La diffusion est prévue pour ce week-end, le samedi 21 mars à 13h00, et pourra être suivie en direct sur la chaîne Twitch de la licence. Les chasseurs virtuels auront donc de quoi s'occuper entre deux sessions. Au programme de la prochaine mise à jour, deux créatures supplémentaires à terrasser, à savoir le Brachydios Tempête et le Rajang Orage, que nous avons déjà pu voir en images et en action, des doubles lames poisson plutôt amusantes et sans doute bien plus de surprises gardées en réserve.

En attendant, le succès du jeu ne faiblit pas : Monster Hunter World: Iceborne, 5 millions d'exemplaires distribués pour l'extension