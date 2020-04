Monster Hunter World: Iceborne, poids et détail complet de la mise à jour 13.50

Monster Hunter: World est de loin le jeu le plus vendu de l'histoire de Capcom, alors l'éditeur ne se fait pas prier pour proposer du contenu supplémentaire gratuit aux fans. Il a dans le viseur une mise à jour 13.50 qui introduira deux nouvelles chasses, mais pas que.

La version 13.50 sera accessible à compter de ce jeudi 23 avril à 2h00 heure française sur PS4, Xbox One et PC, et pèsera environ 0,5 Go sur la première citée, 0,4 Go sur la deuxième et 370 Mo sur la dernière. Elle ajoutera donc la Kulve Taroth au Rang Maître et le Namielle Alpha Suprême, mais aussi deux ensembles complets à crafter, quatre accessoires dont deux gratuits, des coiffures, et davantage de personnalisation pour certains éléments. Tous les détails sont listés dans le changelog ci-dessous (consoles et PC), avec aussi plusieurs changements en termes de gameplay : les nouveautés spécifiques aux possesseurs de l'extension Iceborne sont indiquées en gras.

Monster Hunter: World 22,9 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 22,9€. Ajouts et changements importants Général Ajout de la Kulve Taroth au Rang Maître.

Ajout du Namielle alpha suprême.

*Ces deux monstres sont disponibles en tant que Quêtes Évènement à durée limitée. Nouvelles fonctionnalités Augmentation du nombre d'armes pouvant utiliser les skins d'armes.

Augmentation du nombre de bases/éléments de monstre pour les skins d'armes.

Les armes à identifier peuvent être améliorées à la Forge.

Les armes à identifier peuvent être forgées au Rituel des anciens.

Ajout de nouveaux accessoires.

Ajout de l'option « Placement des objets obtenus » au menu des options. Changements importants Les armes à identifier sont plus faciles à obtenir durant la Traque : Kulve Taroth.

Les armes incandescentes produisent des armes de rareté élevée plus facilement.

Ajout des joyaux suivants : « Collier de guerre V » et « Collier angélique V ». Corrections de bugs et ajustement du gameplay Base/Facilités Correction d'un bug où l'ordre des requêtes du Lynologue changeait lorsque le joueur présentait des photos dans un certain ordre.

Correction d'un bug où un joueur recevait une pénalité et ne pouvait plus entrer dans la chambre d'un autre joueur.

Correction d'un bug où un objet non rare était affiché dans les récompenses de l’aile du Rathalos de Rang Maître.

Correction d'un bug où il était possible d'équiper une armure spéciale même si vous aviez déjà équipé un ensemble complet.

Correction d'un bug où l'apparence du joueur ne s'affichait pas correctement durant l'utilisation de certaines emotes sur le Grand-Pont ou la Grand-Salle.

Correction d'un bug où le numéro affiché pour les coiffures durant la personnalisation d'apparence différait selon le type du personnage.

Correction d'un bug où les joueurs ne pouvaient pas accepter la mission de reconnaissance via la Réceptionniste de la Grand-Salle après avoir complété la quête « Sortir des sentiers battus ».

Correction d'un bug où l'icône de complétion s'affichait parfois sur des requêtes du lynologue sans photos. Monstres Correction d'un bug où certains monstres se comportaient anormalement durant une guerre de territoire.

Correction d'un bug où lorsque la queue du Brachydios tempête était coupée, celle-ci allait dans une zone où les joueurs ne pouvaient accéder, les empêchant de dépecer pour obtenir des matériaux.

Correction d'un bug où l'effet de l'élément explosion n'était pas correctement synchronisé avec certains monstres durant le jeu en ligne.

Correction d'un bug où le Rajang orage se comportait anormalement si le dernier coup de son attaque lorsqu'il immobilise un joueur était effectué sur un sol destructible.

Correction d'un bug durant la Traque : Safi'jiiva où les objectifs apparaissait comme complétés, même si ce n'était pas le cas. Joueur Correction d'un bug où la coiffure de la Capitaine de la Troisième flotte ne s'affichait pas correctement.

Correction d'un bug où l'apparence du personnage ne s'affichait pas correctement lorsque celui-ci avait équipé l'armure pour la tête « Singe d'argent α+ » en même temps que la coiffure de la Grande traqueuse.

Correction d'un bug où l'apparence d'un personnage masculin ne s'affichait pas correctement lorsque celui-ci avait équipé l'armure spéciale pour la tête « Loup blanc » en même temps que certaines coiffures.

Correction d'un bug où les personnages se comportaient anormalement durant certaines emotes si le Palico était équipé de « Habits Ishvalda Felyne α+ ».

Correction d'un bug où le joueur était projeté dans une direction involontaire si celui-ci était immobilisé par le Rajang orage alors qu'il était équipé de la cape immuable.

Ajustement de la position de l'épée & bouclier « Gourdin démon Granja » lorsque l'arme est rengainée.

Correction d'un bug où lorsque le joueur annulait le tir d'un grappin sur un monstre près de certains murs ou limitations de terrain dans la région de la toundra du Fief glorieux, celui-ci se retrouvait bloqué derrière un mur en dehors de la zone.

Correction d'un bug où les katas d'armes ne s'affichaient pas correctement lorsque le joueur avait équipé un insectoglaive Glavenus ou Glavenus acide.

Correction d'un bug où le joueur qui avait agrippé un monstre était expulsé de force lorsqu'un autre joueur utilisant des lames doubles touchait le monstre avec l'attaque unique du grappin durant le mode en ligne.

Ajustement d'un bug où le joueur subissait des dégâts après avoir réussi une Attaque divinatoire.

Correction d'un bug où il n'était pas possible de voir les accessoires si le joueur avait équipé une « Jupe Banuk α+ » et un arc « Aloy » en même temps. (PS4/XO)

Correction d'un bug où l'action de boire un objet était annulée lorsque le joueur était affecté par le poison.

Correction d'un bug où le joueur effectuait une animation de garde avec l'arme dégainée. Autres Ajout d'une explication dans le tutoriel du Clan indiquant que les Adjoints peuvent aussi inviter d'autres joueurs au Clan. (PS4/XO)

Correction d'un bug à l'écran des quêtes disponibles pour le Fief glorieux, où des joueurs d'une autre quête apparaissaient dans une session sans joueurs.

Correction d'un bug où les requêtes du Lynologue étaient débloquées même si l'évènement saisonnier n'avait pas encore commencé.

Correction d'un bug où les données du menu radial devenaient erronées lorsque le joueur obtenait un objet incorrect.

Correction d'un bug où une erreur survenait parfois lors de la vérification des extensions durant le jeu en ligne.

Autres corrections de bugs divers.

