Monster Hunter World: Iceborne, 5 millions d'exemplaires distribués pour l'extension

Monster Hunter: World a un poil plus de deux ans, et c'est un vrai carton pour Capcom. Le titre cumulait 13 millions d'exemplaires vendus l'été dernier, mais depuis, l'extension Iceborne est sortie, sur consoles de salon comme sur ordinateurs. Le studio japonais refait donc le point et dévoile de gros chiffres.

5 millions, c'est le nombre de jeux Monster Hunter World: Iceborne expédiés aux revendeurs et écoulés numériquement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One depuis son lancement en septembre prochain (du moins sur consoles). Capcom indique au passage que le jeu de base a atteint les 15 millions d'exemplaires vendus, et que la franchise Monster Hunter, lancée en 2004, cumule désormais 62 millions de jeux ayant trouvé preneur.

L'aventure est loin d'être terminée pour Capcom, Monster Hunter World: Iceborne va en effet accueillir dans une dizaine de jours la version 1.3, et le studio publiera encore régulièrement des patchs par la suite.

Lire aussi : Monster Hunter World: Iceborne, le calendrier de contenu pour les premiers mois de l'année 2020 partagé