Xbox Live Games with Gold : les jeux gratuits de mai 2020 dévoilés

Le mois d'avril touche bientôt à sa fin, les abonnés Gold au Xbox Live ont pu s'amuser avec quelques jeux ces derniers jours, mais comme chaque mois, il est temps de passer à autre chose, et Microsoft dévoile aujourd'hui les titres qui seront offerts aux abonnés en mai 2020. Voici une petite vidéo de présentation.

Sur Xbox One, les joueurs pourront retrouver le jeu de course V-Rally 4 du 1er au 31 mai prochain, mais également Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr, jeu de rôle et d'action, du 16 mai au 15 juin. Les joueurs sur Xbox 360 ne sont évidemment pas abandonnés, ils auront droit du 1er au 15 mai à Sensible World of Soccer, un très vieux jeu de football, ainsi qu'à Overlord II du 16 au 31 mai.

Pour rappel, les jeux Xbox 360 sont jouables sur Xbox One grâce à la rétrocompatibilité. À quoi allez-vous jouer ces prochains jours avec le Xbox Live Games with Gold ?