Xbox Live Games with Gold : les jeux offerts en mars 2023 dévoilés

Alors que les offres du Xbox Game Pass sont toujours aussi diversifiées, celles des Xbox Live Games with Gold commencent doucement, mais sûrement, à s'essouffler. Après un début d'année sans grosse surprise, Microsoft reste sur la lignée avec tout de même non pas 2, mais 3 titres proposés gratuitement aux abonnés ces prochaines semaines.

Nous aurons en effet droit à Trüberbrook, charmant jeu d'aventure dans des années 60 alternatives, et Sudden Strike 4 – Complete Collection, jeu de stratégie durant la Seconde Guerre mondiale, du 1er au 31 mars, suivis par Lamentum, jeu de survie rétro, du 16 mars au 15 avril. Pour les résumés officiels, ça se passe ci-dessous.

Trüberbrook

Explorez le charmant village allemand de Trüberbrook, pendant les années 60. Mais les apparences pourraient bien être trompeuses… Ce titre solo rempli de mystères et de science-fiction propose un monde magnifique, construit à la main à l’aide de maquettes miniatures. Découvrez des failles vers d’autres réalités, rencontrez des scientifiques un peu fous et battez-vous pour l’amour tout en tâchant de sauver le monde !

Sudden Strike 4 – Complete Collection

Profitez du jeu de stratégie en temps réel classique prenant place durant la Seconde Guerre Mondiale et de ses cinq extensions. Dirigez vos armées, quel que soit leur camp, lors d’affrontements iconiques à Dunkerque, dans les paysages enneigés de la Finlande, au milieu des déserts arides de l’Afrique ou en pleine mer, avec les combats navals du Pacifique. Jouez en solo comme en multijoueur et menez plus d’une centaine d’unités différentes au combat dans onze campagnes.

Lamentum

Plongez dans une folie que l’on ne voit ordinairement que dans les pires cauchemars. Jusqu’où irez-vous pour sauver celle que vous aimez ? Le coût pourrait s’avérer inestimable pour le jeune aristocrate Victor Hartwell. Tentez de lever le voile sur le mystère et affrontez de terribles créatures. À qui ferez-vous confiance ? Avez-vous une chance de survivre ? La seule nuit que vous passerez dans le Manoir de Grau Hill pourrait être votre dernière.