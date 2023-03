Xbox Live Games with Gold : les jeux offerts en avril 2023 dévoilés

Contrairement au mois dernier, pas de surprise : il n'y aura bien que deux jeux offerts dans le cadre des Games with Gold en avril 2023 sur Xbox One et Xbox Series X|S. Les heureux élus sont Out of Space: Couch Edition, le titre de gestion d'habitat spatial en coopération à récupérer entre le 1et et le 30, et Peaky Blinders: Mastermind, le jeu de stratégie inspiré de la célèbre série lui disponible entre le 16 avril et le 15 mai.

Pour les résumés officiels, ça se passe ci-dessous.

Out of Space: Couch Edition On est si bien chez soi ! Surtout lorsque l’on dérive dans l’espace. Le problème, c’est qu’une invasion extraterrestre mortelle est aussi au programme. Vous devrez faire preuve de stratégie pour entretenir chaque nouvelle maison, générer des ressources, recycler vos ordures ainsi que de la bave d’extraterrestre, mais aussi acheter et construire de nouvelles technologies. Jouez avec vos amis pour créer un environnement durable dont vous pourrez profiter ensemble. Peaky Blinders: Mastermind Un complot vise à nuire à la famille et c’est à vous de le déjouer. Le titre se déroule avant la première saison de la série incontournable et vous laisse contrôler six membres clés de la famille Shelby, disposant chacun de leurs propres forces et faiblesses. Si vous avez besoin de soudoyer un policier, utilisez Polly, mais quand il s’agira de défoncer une porte ou quelques crânes, vous pourrez compter sur Arthur. En utilisant le bon personnage au bon moment et en profitant des mécaniques uniques du jeu vous permettant d’avancer ou de reculer dans le temps, vous deviendrez le cerveau de l’opération pour synchroniser les actions de la famille et résoudre les énigmes.

Les Xbox Live Games with Gold sont compris avec d'autres services dans le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.