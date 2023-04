Xbox Live Games with Gold : les jeux offerts en mai 2023 dévoilés

Le mois de mai approche à grands pas, et avec lui une nouvelle fournée de Xbox Live Games with Gold. Xbox vient de faire le point sur les 2 jeux Xbox One qui seront offerts le mois prochain, et l'un d'entre eux devrait rappeler de bons souvenirs aux amoureux des jeux Star Wars d'hier et d'aujourd'hui.

Du 1er au 31 mai, nous pourrons en effet récupérer la dernière version de Star Wars Episode I Racer, célèbre jeu de course basé sur les compétitions de podracers de La Menace Fantôme. Et du 16 mai au 15 juin, nous pourrons obtenir Hoa, jeu de plateforme et de réflexion relaxant au pays des insectes. Leurs résumés officiels sont visibles ci-dessous.

STAR WARS™ Épisode I Racer Pilotez un module de course déferlant au cœur de lacs de méthane enflammés, d’offensives de pillards Tuskens, de tunnels antigravité, et bien plus encore dans une lutte mortelle effrénée jusqu’à la ligne d’arrivée. Hoa Hoa est un magnifique jeu de plateforme et d’énigmes aux graphiques peints à la main à couper le souffle, à la musique charmante et à l’atmosphère paisible et relaxante. Découvrez la magie de la nature et de l’imagination alors que vous incarnez le personnage principal, Hoa, qui parcourt des environnements époustouflants pour revenir là où tout a commencé.

Les Games with Gold sont compris dans l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.