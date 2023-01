Xbox Live Games with Gold : les jeux offerts en février 2023 dévoilés

Ils ne sont désormais plus que 2. Deux petits jeux de la génération Xbox One au moins à être offerts chaque mois aux abonnés Xbox Live Games with Gold, maintenant que le cordon a été coupé avec la génération Xbox 360. Alors, qui seront les élus pour le mois de février 2023 ? Nous venons de l'apprendre, et il s'agit de For the King, jeu de stratégie reprenant les codes de jeux de rôle traditionnels et de roguelike offert du 1er au 28 février, et Guts ‘N Goals, jeu de ballon original pensé pour le multijoueur, gratuit du 16 février au 15 mars.

Pour les résumés officiels, ça se passe ci-dessous.

For the King Le roi est mort, assassiné d’une main inconnue. Le royaume de Fahrul, autrefois paisible, est désormais plongé dans le chaos. Totalement désemparée, la reine a demandé à tous ses sujets de repousser la catastrophe qui les menace. Répondrez-vous à son appel ? For The King associe savamment stratégie, combat au tour par tour et éléments de roguelike. Les cartes, les quêtes et les événements sont générés de façon procédurale, afin que chaque partie soit unique. Vous pouvez également explorer Farhul en solitaire ou en coopération, en ligne comme en local. Rappelez-vous : vous ne faites ça ni pour la fortune, ni pour la gloire, mais pour votre village, votre royaume… et pour le roi ! Guts ‘N Goals Voici Guts ‘N Goals, où les ballons de foot sont parfois des palets de hockey et où vous vous servez d’une batte pour marquer des buts, plutôt que de vos pieds. Chaque stade possède sa propre variation unique du match de football. Marquez un but avec un ballon de plage sur le sable fin et frappez dans un palet de hockey à la patinoire. Essayez-vous à de nombreux mini-jeux, mais faites attention aux fautes… Ah non, attendez, il n’y a pas de cartons ! Faites ce que vous voulez ! Choisissez parmi plus de 30 héros uniques et préparez-vous à vivre le jeu qui passionne la planète entière comme vous ne l’avez jamais fait avant ! Les mutateurs peuvent tout changer, du ballon que vous utilisez au concept de la partie dans son intégralité, le tout en quelques secondes.

