Xbox Live Games with Gold : les jeux gratuits d'avril 2020 dévoilés

Demain, nous sommes en avril, et les abonnés au Xbox Live pourront récupérer de nouveaux Games with Gold. Xbox vient de faire le point sur les jeux offerts aux clients le mois prochain, avec encore une fois quatre titres variés.

Sur Xbox 360, Fable Anniversary sera disponible du 1er au 15 avril, pour découvrir ou redécouvrir ce RPG culte, et sera suivi par le jeu de course avec des petites voitures Toybox Turbos du 16 au 30. Sur Xbox One, Project CARS 2 donnera une vision tout autre du jeu de bagnole du 1er au 30 avril, tandis que Knights of Pen and Paper Bundle livrera également sa propre vision du jeu de rôle, façon pixel art, du 16 avril au 15 mai.

Project CARS 2 Profitez de plus de 180 véhicules de renom et faites-les vrombir sur des surfaces comme la glace, la terre ou la boue. Avec ses 140 tracés, sa prise en main réaliste et ses nombreux modes de jeux, Project Cars 2 vous propose un voyage que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Knights of Pen and Paper Bundle Profitez de nombreuses heures d'aventure dans ces RPG en pixel art au tour par tour où le danger rôde et où intrigues et références culturelles presque appropriées se côtoient. N'oubliez pas de vous plaindre constamment auprès du maître de jeu et vous obtiendrez toutes les sensations d'un jeu de rôle papier, sans jamais perdre votre dé sous la table ! Fable Anniversary Avec des modèles 3D, des textures et un système d'éclairage entièrement refaits, mais aussi une nouvelle interface, des succès et le contenu de The Lost Chapters, Fable Anniversary est une expérience incontournable pour les fans comme pour les néophytes ! Toybox Turbos Avec Toybox Turbos, les courses en « vue de dessus » font un retour fracassant. Débloquez les 35 véhicules et customisez-les, sillonnez 18 circuits et envoyez vos adversaires dans le décor grâce à des power-ups ! Avec ses 6 modes de jeu différents, c'est le titre parfait pour jouer en famille histoire d'en faire « juste une petite dernière »...