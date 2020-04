Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, patch de 15 Go, double XP et armes personnalisées pour cette semaine

Afin de pouvoir jouer à Call of Duty: Modern Warfare cette semaine, il va falloir installer de nouvelles données. Un patch de 15 Go en deux parties sort aujourd'hui : vous allez d'abord devoir télécharger normalement une mise à jour puis, en accédant au menu principal, il vous sera demandé de télécharger un DLC Data Pack 1. Vous aurez durant ce temps accès à Warzone, mais pas aux autres modes, alors vous aurez tout de même de quoi vous occuper. Si vous n'utilisez que le client gratuit de Call of Duty: Warzone, vous n'aurez que la première étape à passer, avec à priori moins de données à installer. D'ailleurs, en dehors de correctifs en tout genre, la grande nouveauté du patch sera l'ajustement de la taille et de la vitesse de propagation du cercle resserrant les parties dans le Battle Royale.



Pour ce qui est des nouveautés de la semaine, les amateurs d'armes personnalisées vont pouvoir se faire davantage plaisir avec la fonction Gunsmith Customs. Il sera ainsi possible de mêler des parties de jusqu'à six plans différents pour obtenir une arme adaptée à nos envies. Une mitrailleuse légère est d'ailleurs introduite à l'arsenal ces jours-ci : la MK9 Bruen LMG, à débloquer en remplissant des défis ou via le pack Encryption, qui comprend aussi le plan d'arme légendaire The Glitch. Les bundles payants du moment seront sinon Pyromania, qui contient une nouvelle exécution, la skin Firestarter pour Krueger, des couteaux de lancer enflammés et plus encore, et Fire Claw III, avec le schéma de SMG By the Toe et quelques bonus. Le camouflage d'arme Obsidian peut également être gagné via des défis pour les meilleurs joueurs.



Côté gameplay, un nouveau Contrat appelé Most Wanted intègre Warzone, et il fait de nous une cible pour l'ensemble des adversaires : survivre suffisamment longtemps permet de déclencher une réanimation pour tous nos coéquipiers. La playlist Shoot the Ship avec Shoot House et Shipment fait son retour dans le mode Multijoueur, et vous pourrez enfin profiter de Double XP sur la progression, les armes et le Battle Pass ce week-end, du 1er mai à 19h00 au 4 mai à la même heure !