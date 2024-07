BON PLAN Call of Duty: Modern Warfare III, les versions PS4 et PS5 à un prix de dingue !

La franchise Call of Duty continue son petit bout de chemin. Chaque année, un nouvel épisode voit le jour et arrive à amuser les joueurs. En attendant, si vous n’avez pas encore craquer pour Call of Duty: Modern Warfare III, sachez que le titre est en promotion chez Cdiscount. Le tarif est très alléchant, la bête est affichée à 19,99 € au lieu de 59,99 €.

Chose à prendre en compte, il s’agit de la version physique PS4 "Cross-Gen Edition", ce qui veut dire que vous pouvez récupérer l’édition PS5 :

Comprend :

– Le Pack Cross-gen de Call of Duty: Modern Warfare III

– Inclut les versions PS4 et PS5 du jeu



ADAPTEZ-VOUS OU MOURREZ DANS UN COMBAT CONTRE LA MENACE ULTIME Dans la suite directe de Call of Duty: Modern Warfare® II, le capitaine Price et la Task Force 141 affrontent la menace ultime. Le criminel de guerre ultranationaliste Vladimir Makarov étend son emprise à travers le monde, obligeant la Task Force 141 à se battre comme jamais auparavant. Le combat implique de faire des choix : différents attirails, différents chemins à travers la mission. En plus des missions cinématiques de la Campagne de Call of Duty, Modern Warfare III introduit des missions de combat ouvertes qui offrent davantage de choix au joueur. Il n’y a pas de solution unique, c’est à vous de décider si vous voulez adopter une approche furtive ou si vous voulez vous lancer à corps perdu à l’assaut de tous les ennemis.

Le stock semble très limité, donc n’hésitez pas et foncez !