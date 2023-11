BON PLAN : Call of Duty: Modern Warfare III offert avec une PS5 ou une Xbox Series X

C'est cette semaine que sort Call of Duty: Modern Warfare III, le nouveau jeu de tir à la première personne solo et multijoueur d'Activision et Sledgehammer Games. Pour l'occasion, des revendeurs ont décidé de marquer le coup en offrant une copie du FPS pour l'achat d'une console.

Chez Micromania, la Xbox Series X est affichée à 499,98 €, c'est déjà 50 euros de réduction par rapport au prix conseillé, mais un exemplaire de Call of Duty: Modern Warfare III est offert, soit environ 130 € d'économies. Mais la Fnac va encore plus loin et propose la même offre sur des bundles regroupant une Xbox Series X et Diablo IV ou Assassin's Creed Mirage. Il faut alors rajouter Call of Duty: Modern Warfare III en version dématerialisée dans le panier, et la promotion s'applique automatiquement. Une console dernière génération et deux jeux pour 510 €, ça ne se refuse pas !

Et si vous préférez une PlayStation 5, c'est la même chose. Le pack regroupant une PS5 et Call of Duty: Modern Warfare III est affiché à 499,99 € sur Amazon, Cdiscount, Leclerc ou la Fnac.