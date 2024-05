Call of Duty: Modern Warfare III, Warzone et WZ Mobile, la Saison 4 est imminente, voici tout ce qu'il faut savoir

Certes, tous les yeux sont rivés sur Call of Duty: Black Ops 6, qui sera présenté officiellement dans quelques jours, mais Activision n'oublie pas ses autres jeux. Le studio lancera demain soir la Saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Warzone Mobile, avec comme toujours de nombreuses nouveautés.

Au menu : des cartes multijoueur en 6v6, une Faille dans le mode Zombies et un mystère à résoudre en Urzikstan. Sans plus attendre, voici ce qu'il faut savoir sur la Saison 4 des Call of Duty actuels :

VUE D'ENSEMBLE DU MULTIJOUEUR : Lumières vives, grandes villes : découvrez la vie nocturne pleine de néons de Tokyo et rendez-vous à Paris, la Ville Lumière, avant de vous amuser sur le funiculaire avec l'arrivée de la carte Incline à la mi-saison, attention aussi à la profusion de tentacules sur Das Haus en raison d'une infestation extraterrestre.

: découvrez la vie nocturne pleine de néons de Tokyo et rendez-vous à Paris, la Ville Lumière, avant de vous amuser sur le funiculaire avec l'arrivée de la carte Incline à la mi-saison, attention aussi à la profusion de tentacules sur Das Haus en raison d'une infestation extraterrestre. Les modes Démolition, Hyper enragé et Chaos , favoris des fans, font leur apparition dans MWIII cette saison. Les playlists Headshots Only, Mutation et Série d'éliminations font également leur apparition, ainsi que d'autres modes.

, favoris des fans, font leur apparition dans MWIII cette saison. Les playlists Headshots Only, Mutation et Série d'éliminations font également leur apparition, ainsi que d'autres modes. Parties classées de la Saison 4 : attendez-vous à une nouvelle saison complète, avec de toutes nouvelles récompenses à gagner et tous vos objets déverrouillés de la saison 3 à réclamer le 29 mai.

: attendez-vous à une nouvelle saison complète, avec de toutes nouvelles récompenses à gagner et tous vos objets déverrouillés de la saison 3 à réclamer le 29 mai. Contrôlez les Séries d'éliminations avec facilité grâce à la nouvelle veste de Contrôle de Mission, régénérez votre santé plus rapidement grâce à la nouvelle Plaque de Compression et ravagez le champ de bataille avec quatre nouvelles Séries d'éliminations dévastatrices ! VUE D'ENSEMBLE DE WARZONE : Les bunkers d'Urzikstan s'ouvrent de nouvelles façons intrigantes. Après la découverte d'une bombe à ADN, Popov Power semble inchangée. Pour l'instant en tout cas.

s'ouvrent de nouvelles façons intrigantes. Après la découverte d'une bombe à ADN, Popov Power semble inchangée. Pour l'instant en tout cas. Attendez-vous à une trappe de sortie supplémentaire lorsque vous explorerez les bunkers de l'Urzikstan, ainsi qu'à des variantes de Goulag supplémentaires, offrant de nouvelles façons d'aborder le duel en 1v1 pour votre redéploiement.

lorsque vous explorerez les bunkers de l'Urzikstan, ainsi qu'à des variantes de Goulag supplémentaires, offrant de nouvelles façons d'aborder le duel en 1v1 pour votre redéploiement. Redéploiement en solo ? Les atouts Spécialiste et Sprint Tactique sur Urzikstan ? Un nouvel UTV ? De nouveaux points d'intérêt et des armes confidentielles ? Des challenges sur Call of Duty: Warzone ? Le Battle Royale est de retour en force !

Les parties classées en Résurgence se poursuivent sur Rebirth Island, avec de nouvelles récompenses de division à gagner. VUE D'ENSEMBLE DE ZOMBIES : Découvrez les entrées secrètes de la Faille instable et affrontez des vagues intenses de hordes de zombies jusqu'à ce que tous les morts-vivants soient tués ou que votre équipe soit submergée ! VUE D'ENSEMBLE DE WARZONE MOBILE : Attendez-vous à une synchronisation en continu avec Call of Duty: Warzone Mobile avec le partage du Passe de Combat , du BlackCell , de la progression des armes et des récompenses .

, du , de la et des . Les hélicoptères sont à terre : enquêtez sur un hélicoptère abattu dans la carte Multijoueur Crash, et cherchez une cargaison top secrète à Verdansk sur un nouveau site de crash.

: enquêtez sur un hélicoptère abattu dans la carte Multijoueur Crash, et cherchez une cargaison top secrète à Verdansk sur un nouveau site de crash. Jouez à la roulette des Séries d'éliminations en multijoueur et rachetez à tout moment dans la Royale des Acheteurs, avant de détruire des barils toxiques à Verdansk et sur Rebirth Island.

en multijoueur et rachetez à tout moment dans la Royale des Acheteurs, avant de détruire des barils toxiques à Verdansk et sur Rebirth Island. N'oubliez pas de participer aux événements à venir pour gagner des points d'événement et des badges de la boutique d'événements, et échangez-les contre du contenu cosmétique gratuit !

La date de sortie de cette Saison 4 est fixée au 29 mai 2024, à 18h00, dans Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Warzone Mobile. Vous pouvez retrouver le premier jeu à partir de 45,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.