Call of Duty: Modern Warfare III, Warzone et WZ Mobile, encore un tas de nouveautés avec la Saison 3 Rechargée

Depuis le début du mois, les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Warzone Mobile s'amusent avec la Saison 3: Rebirth Island, mais Activision et ses studios vont déjà rajouter davantage de contenu avec une mise à jour de mi-saison, la Saison 3 Rechargée.

Les joueurs vont pouvoir découvrir des cartes et modes multijoueurs, une mission historique ou encore de nouveaux objets sur Rebirth Island, voici tout ce qu'il faut savoir sur la Saison 3 Rechargée des Call of Duty :

MODERN WARFARE III : Découvrez les modes Champs de Mines et Escorte : faites attention où vous mettez les pieds dans Champs de Mines et piratez plusieurs points de la carte aux côtés d'un MAW dans Escorte.

: faites attention où vous mettez les pieds dans Champs de Mines et piratez plusieurs points de la carte aux côtés d'un MAW dans Escorte. Deux nouvelles cartes multijoueurs 6v6 : dirigez-vous vers les mauvais quartiers de la ville sur la toute nouvelle carte Grime et testez vos compétences sur Checkpoint, basée sur la zone Stronghold de l'île Rebirth. Boostez votre puissance dans la liste de jeu Arcade : depuis les modificateurs de munitions illimités jusqu'aux pickups d'armes ultra-puissants, Arcade transforme l'expérience Multijoueur en une véritable démonstration de puissance. WARZONE : Équipez vous ! Revêtez une Armure Lourde, réapprovisionnez vos plaques et vos munitions avec la Utility Box, et préparez-vous au retour de la Station d'échange d'armes : Échangez une arme, recevez-en une en retour ainsi qu'un butin supplémentaire. Un bon moyen de se remplir les poches.

Revêtez une Armure Lourde, réapprovisionnez vos plaques et vos munitions avec la Utility Box, et préparez-vous au retour de la Station d'échange d'armes : Échangez une arme, recevez-en une en retour ainsi qu'un butin supplémentaire. Un bon moyen de se remplir les poches. Pack d'atouts du Spécialiste : devenez un super soldat grâce à cet objet rare qui confère à votre opérateur tous les Atouts disponibles !

: devenez un super soldat grâce à cet objet rare qui confère à votre opérateur tous les Atouts disponibles ! Nouvelle Série d'Éliminations - Prescience : planifiez votre fin de partie grâce à la capacité de voir tous les futurs cercles de gaz.

: planifiez votre fin de partie grâce à la capacité de voir tous les futurs cercles de gaz. Heure variable de la journée : découvrez Rebirth Island d'une nouvelle manière grâce aux conditions météorologiques variables lors de vos déploiements. WARZONE MOBILE : Célébrez la Golden Week : célébrez la Golden Week avec un tout nouveau contenu inspiré du folklore japonais. Collectez des briques d'or et gagnez des récompenses.

: célébrez la Golden Week avec un tout nouveau contenu inspiré du folklore japonais. Collectez des briques d'or et gagnez des récompenses. La mise à jour de mi-saison arrive : après la Golden Week, la mise à jour de mi-saison, la Saison 3 Rechargée, sera disponible sur mobile et introduira un nouveau mode à durée limitée, des nouveaux événements et une nouvelle fonctionnalité de carte. ZOMBIES : Sauvez le Dr Jansen : dans la prochaine mission, les opérateurs rejoignent Ravenov dans une mission de sauvetage pour récupérer le Dr Ava Jansen après qu'elle ait été attirée dans une faille d'Ether noir.

: dans la prochaine mission, les opérateurs rejoignent Ravenov dans une mission de sauvetage pour récupérer le Dr Ava Jansen après qu'elle ait été attirée dans une faille d'Ether noir. Gagner de nouveaux schémas : acquérez jusqu'à trois nouveaux schémas pour vous aider dans vos futurs déploiements dans la Zone d'Exclusion.

: acquérez jusqu'à trois nouveaux schémas pour vous aider dans vos futurs déploiements dans la Zone d'Exclusion. Affrontez le Seigneur de guerre Rainmaker : recherchez le nouveau Seigneur de guerre dans sa forteresse sur l'île de Rahaa. Préparez-vous à un combat explosif contre cet expert en démolition.

La mise à jour de mi-saison de la Saison 3 Rechargée sera lancée le 1er mai prochain dans Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Warzone Mobile. Vous pouvez retrouver CoD: MW III à partir de 53,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.