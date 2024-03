Call of Duty: Modern Warfare III, Warzone et WZ Mobile, la Saison 3: Rebirth Island datée et détaillée

Maintenant que Call of Duty: Warzone Mobile est disponible sur iOS et Android, Activision va proposer du contenu saisonnier lié à trois jeux, à savoir le free-to-play pour mobiles, sa version originale pour ordinateurs et consoles et enfin Call of Duty: Modern Warfare III, le dernier opus solo en date. L'éditeur présente aujourd'hui la Saison 3: Rebirth Island, qui rajoutera un tas de nouveautés.

Des îles principales en 6v6, des missions Zombies, des explorations de la Faille, des armes, des pièces détachées, voilà ce qui attend les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Warzone Mobile avec la Saison 3: Rebirth Island, voici ce qu'il faut retenir avant le lancement :

VUE D'ENSEMBLE DU MULTIJOUEUR : Sledgehammer Games est aux fourneaux : six cartes 6v6 sont prévues pour la Saison 3, dont trois nouvelles, une remastérisée et deux réutilisées à partir des points d'intérêt de Vondel et de Rebirth Island.

: six cartes 6v6 sont prévues pour la Saison 3, dont trois nouvelles, une remastérisée et deux réutilisées à partir des points d'intérêt de Vondel et de Rebirth Island. Quatre modes de jeu... à notre connaissance : le mode multijoueur Capture du drapeau ouvre le bal au début de la Saison 3. Faites attention où vous mettez les pieds dans le tout nouveau mode Champ de mines et apportez un couteau dans un échange de tirs dans One in the Chamber, et attendez vous aux Playlists d'Escorte et de Vortex plus tard dans la saison.

: le mode multijoueur Capture du drapeau ouvre le bal au début de la Saison 3. Faites attention où vous mettez les pieds dans le tout nouveau mode Champ de mines et apportez un couteau dans un échange de tirs dans One in the Chamber, et attendez vous aux Playlists d'Escorte et de Vortex plus tard dans la saison. Jeu classé de la Saison 3 : Treyarch apporte la dernière touche à la prochaine saison, avec de toutes nouvelles récompenses à gagner et du contenu de la Saison 2 à réclamer le 3 avril.

: Treyarch apporte la dernière touche à la prochaine saison, avec de toutes nouvelles récompenses à gagner et du contenu de la Saison 2 à réclamer le 3 avril. Accrochez-vous, Soldat ! : Sledgehammer s'apprête à changer votre façon de jouer en multijoueur avec l'ajout de trois nouvelles vestes d'atouts, de nouvelles bottes et d'un nouvel équipement. De plus, une nouvelle mine tactique EMD et des lunettes de vision améliorée seront disponibles au cours de la saison. VUE D'ENSEMBLE DE WARZONE : Resurgence Rebirthed : bienvenue sur Rebirth Island ! Le temps est clair, la visibilité sur l'île est excellente et l'action est sur le point de s'intensifier. Quelles surprises nous attendent ?

: bienvenue sur Rebirth Island ! Le temps est clair, la visibilité sur l'île est excellente et l'action est sur le point de s'intensifier. Quelles surprises nous attendent ? Bienvenue sur Rebirth Island : une inspection minutieuse des 11 principaux points d'intérêt de Rebirth Island est en cours. La carte est-elle vraiment telle que vous vous en souvenez ?

: une inspection minutieuse des 11 principaux points d'intérêt de Rebirth Island est en cours. La carte est-elle vraiment telle que vous vous en souvenez ? Nouveaux modes et fonctionnalités de jeu : modes et variantes de Résurgence. Scanners biométriques. Écrans intelligents. Stations d'échange d'armes. Une nouvelle quête du champion de la Résurgence sur Rebirth Island. Des conditions variables selon l'heure de la journée qui modifient l'atmosphère mais pas la visibilité de l'action. Des attaques d'infiltration où la tour d'eau, le phare et même le toit de la prison sont détruits dès le début de votre infiltration. Et une foule de secrets à découvrir. Les combats optimisés pour Rebirth Island arrivent dans la Saison 3.

: modes et variantes de Résurgence. Scanners biométriques. Écrans intelligents. Stations d'échange d'armes. Une nouvelle quête du champion de la Résurgence sur Rebirth Island. Des conditions variables selon l'heure de la journée qui modifient l'atmosphère mais pas la visibilité de l'action. Des attaques d'infiltration où la tour d'eau, le phare et même le toit de la prison sont détruits dès le début de votre infiltration. Et une foule de secrets à découvrir. Les combats optimisés pour Rebirth Island arrivent dans la Saison 3. Parties classées Call of Duty: Warzone - Résurgence sur Rebirth : les parties classées continues avec une nouvelle carte à maîtriser. Utilisez les mêmes règles et innovations de Résurgence, réclamez un butin impressionnant pour votre dur labeur, et rendez-vous sur Rebirth Island tout au long de la nouvelle saison. VUE D'ENSEMBLE DE ZOMBIES : L'histoire de l'Ether Noir se poursuit : tentez votre chance avec Jansen alors qu'une mission de sauvetage à grande échelle est lancée après que le docteur ait pénétré dans une nouvelle et terrifiante région de l'Ether Noir.

: tentez votre chance avec Jansen alors qu'une mission de sauvetage à grande échelle est lancée après que le docteur ait pénétré dans une nouvelle et terrifiante région de l'Ether Noir. Affrontez la troisième faille : un espace vide éthéré abrite des horreurs insensées, dont une nouvelle variante diabolique de Disciple. Apportez un tir de soutien à Ravenov et retrouvez le Dr Jansen avant qu'elle ne soit consumée par les ténèbres.

: un espace vide éthéré abrite des horreurs insensées, dont une nouvelle variante diabolique de Disciple. Apportez un tir de soutien à Ravenov et retrouvez le Dr Jansen avant qu'elle ne soit consumée par les ténèbres. Défis et schémas de la Saison 3 : débloquez des niveaux de prestige pour relever des défis Zombies et rassemblez trois nouveaux schémas pour vous aider à progresser, notamment pour vous déguiser parmi les mercenaires, armer votre arsenal explosif de Dead Wire et survivre au gaz.

: débloquez des niveaux de prestige pour relever des défis Zombies et rassemblez trois nouveaux schémas pour vous aider à progresser, notamment pour vous déguiser parmi les mercenaires, armer votre arsenal explosif de Dead Wire et survivre au gaz. Le chef de guerre Rainmaker : retranché sur l'île de Rahaa, ce psychopathe lourdement blindé fait pleuvoir les tirs d'artillerie et n'a que peu d'égards pour ses propres forces. Bien que son complexe soit facile à atteindre, poser le pied sur l'île avec vos membres encore attachés peut s'avérer plus difficile. VUE D'ENSEMBLE DE WARZONE MOBILE : Récapitulatif du lancement et du contenu : après un lancement monumental il y a seulement six jours, Call of Duty: Warzone Mobile propose du gameplay sur une grande carte sur le pouce grâce à des accès à Verdansk et à Rebirth Island, disponibles dès maintenant, ainsi que des cartes et playlists Multijoueurs. Liez votre compte pour vous assurer que votre contenu connecté se met à niveau et se débloque avec vous, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez.

: après un lancement monumental il y a seulement six jours, Call of Duty: Warzone Mobile propose du gameplay sur une grande carte sur le pouce grâce à des accès à Verdansk et à Rebirth Island, disponibles dès maintenant, ainsi que des cartes et playlists Multijoueurs. Liez votre compte pour vous assurer que votre contenu connecté se met à niveau et se débloque avec vous, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez. Lancement de la nouvelle saison de Call of Duty: Warzone Mobile : au lancement, la première saison unifiée de Call of Duty: Warzone Mobile n'est autre que la saison 3 de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Modern Warfare III.

: au lancement, la première saison unifiée de Call of Duty: Warzone Mobile n'est autre que la saison 3 de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Modern Warfare III. Contenu lié de la Saison 3 : réclamez de nouvelles armes de base gratuites et huit nouvelles pièces détachées, débloquez de nouveaux opérateurs et gagnez plus de 100 éléments de contenu avec le BlackCell et le Passe de Combat.

: réclamez de nouvelles armes de base gratuites et huit nouvelles pièces détachées, débloquez de nouveaux opérateurs et gagnez plus de 100 éléments de contenu avec le BlackCell et le Passe de Combat. Rust arrive, Plunder aussi : la bien aimée Rust est ajoutée au répertoire de cartes, ainsi que deux nouveaux modes Battle Royale - Plunder et Buy Back ! De plus, les tours de drones sont prêtes à révéler l'emplacement des ennemis sur Rebirth Island.

: la bien aimée Rust est ajoutée au répertoire de cartes, ainsi que deux nouveaux modes Battle Royale - Plunder et Buy Back ! De plus, les tours de drones sont prêtes à révéler l'emplacement des ennemis sur Rebirth Island. Les événements et le Donjon : assemblez l'escouade parfaite en participant à chacun des événements hebdomadaires et en obtenant des skins d'opérateur et des plans d'armes dans le Donjon !

La date de sortie de la Saison 3: Rebirth Island est fixée au 3 avril 2024 dans Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Warzone Mobile. Vous pouvez retrouver le FPS solo à partir de 41,50 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.