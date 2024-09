Call of Duty: Modern Warfare III, Warzone et WZ Mobile, l'évènement Tourment de retour avec la Saison 6, voici tout ce qu'il faut savoir

Même si la sortie de Call of Duty: Black Ops 6 se rapproche, Activision ne lâche pas ses autres opus et dévoile cette semaine le contenu de la Saison 6, qui arrivera la semaine prochaine dans Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Warzone Mobile. Les joueurs vont notamment pouvoir redécouvrir l'évènement Tourment avec des Opérateurs « sortis des plus sombres cauchemars ».

La Saison 6 rajoutera également une nouvelle carte multijoueur et six nouvelles variantes de carte, tandis que le mode Purgatoire sera disponible pendant une durée limitée. Voici tout ce qu'il faut savoir :

L'air est glacial et l’esprit du mal se fait sentir : l’événement Tourment revient dans la Saison 6 de Call of Duty. Apaisez votre soif de terreurs nocturnes sur la nouvelle carte multijoueur « Drive Thru » et imprégnez-vous des horreurs de la variante de carte Mad Cow. Call of Duty: Warzone se rend aussi des plus macabres avec le mode Hellspawn et le retour de Vondel Night. Le mode Zombie n’est pas en reste avec des nouvelles Failles et des schémas à récupérer tout au long de la Saison 6.

Cédez à la gourmandise et volez les sucreries de vos adversaires avec « Trick r‘ Treat: Chasse aux Bonbons », disponible dans tous les modes de jeu. Les bonbons pourront être échangés pour débloquer des récompenses uniques. Cette saison effrayante accueillera aussi des invités de marque, à l’image de Michael Myers en Opérateur jouable, ainsi que Daryl Dixon de la célèbre série The Walking Dead, Sam de Trick ‘r Treat, Art le Clown de Terrifier, des variantes pour Valeria et Makarov inspirées de Smile 2, et plus encore.

VUE D’ENSEMBLE DU MULTIJOUEUR :

Des cartes imbibées de sang et plus encore : mangez un morceau en compagnie de clowns tueurs sur la nouvelle carte multijoueur « Drive Thru », et revendiquez le titre de boucher en chef sur la variante Mad Cow. Cinq nouvelles variantes de cartes font également leur apparition.

Des modes de jeu terrifiants : découvrez une version démoniaque du Point Stratégique avec Hordepoint, améliorez votre opérateur avec des armes améliorées dans Arcade et acceptez votre sort dans Mutation.

VUE D’ENSEMBLE DU MODE ZOMBIES :

Failles : complétez de nouvelles failles sans avoir besoin de Sigil. En survivant, vous débloquerez de puissants schémas, de l’expérience, et de nombreuses récompenses supplémentaires.

Recharge de schémas : foncez tête baissée en sachant que les schémas prennent deux fois moins de temps à se recharger tout au long de la saison.

VUE D’ENSEMBLE DE WARZONE :

Nouvel environnement terrifiant : faites attention aux tentacules qui se faufilent jusque sur Rebirth Island dans Hellspawn et combattez sous une Lune de sang lorsque la nuit tombe sur Vondel.

Bravez le Purgatoire et le mode de jeu à durée limitée Zombie Royale : trompez la mort dans le nouveau mode Purgatoire où tout est permis, et affrontez les morts-vivants avec le retour de Zombie Royale.

VUE D’ENSEMBLE WARZONE MOBILE :

Nouvelle saison unifiée : l'expérience Battle Royale unifiée se poursuit avec un nouveau contenu saisonnier aligné sur la saison 6 de Call of Duty: Warzone et Modern Warfare III.

Nouvelle carte multijoueur : déployez-vous sur Hardhat en multijoueur. Naviguez à travers ses tuyaux en béton et tirez avantage des matériaux de construction pour l’emporter.

Zombie Royale et événements hebdomadaires : rejoignez les rangs des morts-vivants avec le retour de Zombie Royale. Participez à des événements à durée limitée pour obtenir des récompenses tout en gagnant des badges pour la boutique d'événements.