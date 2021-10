Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, mode Ghosts of Verdansk, bundles Scream et Donnie Darko, LAPA SMG, tout sur l'évènement Tourment !

Dans le cadre de sa Saison 6 qui sera son dernier tour de piste majeur avant Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Black Ops Cold War prévoit un évènement spécial Halloween, toujours conjointement avec Warzone. Il s'appelle The Haunting, ou Tourment en français, et se dévoile avec une bande-annonce. Et autant vous le dire, son contenu s'approche d'une Saison 6 Rechargée.

Plein de festivités sont en effet prévues du 19 octobre au 2 novembre, et des éléments inédits sont partis pour rester. Il y aura déjà comme prévu un Opérateur Ghostface disponible pour une durée limitée dans la boutique, avec l'exécution Violent End, le charme d'arme Cordless Phone, la montre Scary Hours, un emblème animé, une carte d'appel et trois plans d'armes, dont l'emblématique Ghost Blade. Le 24 octobre, un autre bundle limité en lien avec un film culte sera proposé : il contiendra la skin Frank the Rabbit de Donnie Darko pour Baker, l'exécution Sky is Falling, un charme d'arme, une carte d'appel, un emblème, une montre, et trois plans d'armes pour un fusil à lunettes, une SMG et un fusil d'assaut. Des Tracer Packs dénommés Necro Queen Reactive Mastercraft, Disciple of Mayhem et Lumens Maxis arriveront sinon aux alentours d'Halloween avec des skins ultra-rares, tandis qu'une apparence de cette même rareté pourra être achetée pour Naga à partir du 22.

Pour ce qui est de l'évènement Tourment en lui-même, il permettra de débloquer 18 éléments de personnalisation via 9 défis pour BOCW et autant pour le Battle Royale, et un de plus avec la LAPA SMG offerte à ceux qui rempliront tous les objectifs. Un mode spécial sera jouable sur cette période en la personne de Ghosts of Verdansk, une variante de Zombie Royale où les éliminés sont directement transformés en fantômes et doivent effectuer une exécution pour revenir dans la partie. Un super-saut, de la téléportation et un Souffle Spectral aideront les esprits dans leur quête, tandis que les vivants pourront se réfugier derrière un bouclier destructible surnommé Terre Sacrée pour gagner un peu de temps. Une jauge de Peur apparaîtra également sur l'ATH du joueur, et se remplira si nous sommes touchés, restons immobiles et plus encore : si elle atteint les 50 %, nous commencerons à avoir des hallucinations, et si elle est complétée à 100 %... c'est une surprise pour le moment.

À part ça, Nuketown Halloween va remplacer temporairement la map culte, tout comme Prop Hunt Halloween et Scream Deathmatch vont suppléer ces modes traditionnels, le mode Infecté sera jouable, la variante Hallows’ Eve Outbreak nous demandera de survivre 10 minutes dans une région précise du mode Contagion pour gagne des récompenses si nous arrivons au bout, et l'arme Le Marteau et la Faucille sera déblocable via des défis ou à l'achat à partir du 2 novembre.

Et après tout cela, il sera temps de laisser la place à Call of Duty: Vanguard, que vous pouvez précommander pour 60,99 € sur Amazon.fr. Vous pouvez vous renseigner davantage sur Tourment via l'article dédié sur le site officiel, en anglais.