Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, trailer mouvementé et aperçu du contenu du Battle Pass de la Saison 6

Nous n'allons pas vous la refaire : si vous voulez tout savoir sur le contenu de la Saison 6 de Call of Duty: Black Ops Cold et Call of Duty: Warzone, nous vous renvoyons vers notre article dédié. En revanche, si vous voulez une bande-annonce et un peu plus de détails sur le Battle Pass, c'est par ici que ça se passe.



Comme toujours, si le chemin des récompenses est gratuit pour tous, le Pass Saisonnier à 1 000 Points COD donne accès à des objets à débloquer exclusifs. Un Battle Pass Bundle permet sinon d'obtenir le précieux sésame, 20 Tier Skips (25 sur consoles PlayStation), 2 400 Points COD directement et 1 000 COD de plus à glaner, et les skins exclusives Panda Bear, Red Panda et Pain Panda pour l'Opérateur Bulldozer. Dès l'achat du Battle Pass, vous débloquerez l'Opérateur Mason, la Montre Aquatic, la skin Agent Zero pour Adler, et un boost de 10 % d'XP pour l'ensemble de la saison.

Du côté des récompenses, entre autres, vous aurez droit à la skin Dispacth de Portnova au rang 10, le fusil à pompe .410 Ironhide au rang 15, l'exécution Axe Murder au rang 19, la skin Admiral de Sims au rang 20, le plan d'arme légendaire de fusil à lunettes Cemetery Thorn au rang 27, le fusil d'assaut Grav au rang 31, le plan d'arme légendaire de SMG Carnival Prize au rang 55, la Black Ops Mixtape pour vos véhicules au rang 72, le plan d'arme légendaire de SMG Panda Bite au rang 85, ou encore le plan d'arme de fusil à pompe Kill Shot au rang 95. Il y aura un total de 20 Blueprints à glaner, mais aussi 300 Points COD, voire 1 300 si vous avez le Battle Pass payant. En atteignant le fameux niveau 100, vous obtiendrez la skin ultra-rare Aurora Borealis pour Mason, le plan d'arme légendaire de fusil d'assaut Art Deco, un emblème spécial ainsi que les skins de véhicules Sedan et Dazzle Wagon.

À noter que le site officiel nous demande d'être « prêt pour la guerre » le 12 octobre, alors qu'une mystérieuse transmission liée au Battle Pass va créer la surprise dans le jeu... Plusieurs images du Battle Pass sont visibles en page suivante, et pour les retardataires, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible à partir de 34,85 € sur Amazon.fr.