Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, nouvelles maps et armes, Forsaken en Zombies et changements à Verdansk, tout sur les nouveautés de la Saison 6 !

Il n'aura pas fallu attendre d'approcher de la date de lancement du 7 octobre pour tout savoir de la Saison 6 de Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone. Cette dernière étape de l'ère du jeu de Treyarch avait introduit son contenu avec un teaser et un aperçu de la map Zombies Forsaken, place désormais au grand déballage avec un trailer de gameplay et des images.

Comme toujours, attendez-vous à une première mise à jour pour Black Ops Cold War le 6 octobre à 6h00 et une autre pour Warzone le lendemain à la même heure. Dans le Battle Royale, elle ajoutera de nouveaux points d'intérêt à Verdansk 84, où des fissures et des bunkers de la Seconde Guerre mondiale vont apparaître près de Stadium et Downtown, tandis que le Goulag reviendra à du classique 1v1. Les Régiments vont aussi être gelés avant l'introduction du nouveau système de Clans qui va arriver à la sortie de Call of Duty: Vanguard.

Du côté de Black Ops Cold War, Forsaken va donc conclure le mode Zombies en apportant une carte, l'atout Glissade Explosive qui permet de déclencher une détonation puissante en glissant sur nos ennemis, l'arme principale Chrysalax et les armes de soutien Aether Remote-Controlled Explosive Device (ARC-XD) et Canon à main. Le mode Carnage exclusif aux PlayStation va lui accueillir la map Deprogram et le mode limité Elite, où un adversaire plus fort que les autres se joindra à chaque vague : survivez à 20 assauts pour débloquer le plan d'arme légendaire de fusil d'assaut Rock Salt.

En Multijoueur, vous pourrez découvrir dès la semaine prochaine les maps Deprogram pour du 6v6, justement, Amerika en 6v6 également, et Gluboko en 2v2 et 3v3. Sinon, l'Opérateur Alex Mason sera compris dans le Battle Pass et l'agent Fuze pourra être débloqué en cours de saison, le fusil à pompe .410 Ironhide sera à récupérer au niveau 15 du BP, le fusil d'assaut Grav au niveau 31, et la Hache de Combat pourra être déverouillée via des défis ou la boutique, tout comme la SMG LAPA et l'arme de mêlée Faucille et Marteau plus tard dans la saison.



Un évènement spécial Halloween baptisé Tourment aura enfin lieu du 19 octobre au 2 novembre avec encore un tas d'éléments cosmétiques à récupérer. Ajoutez à cela de nouveaux niveaux de Prestige pour obtenir des bonus et des packs d'objets inédits à venir dans la boutique, et vous obtenez un beau baroud d'honneur pour Call of Duty: Black Ops Cold War. Vous pouvez obtenir beaucoup plus de détails sur ces nouveautés en anglais sur le site officiel.

