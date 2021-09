Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, date de sortie, cinématique avec de vieilles connaissances et map Forsaken en Zombies pour la Saison 6

Avant l'arrivée de Call of Duty: Vanguard, Activision et Treyarch ont un dernier tour de piste à offrir à Call of Duty: Black Ops Cold War, avec toujours du contenu pour Call of Duty: Warzone en parallèle. Les titres du moment sont actuellement en pleine Saison 5 Rechargée, et s'apprêtent désormais à accueillir leur Saison 6.

Une cinématique vient teaser cette aventure qui marquera l'affrontement final entre Russell Adler et Stitch, avec même ce bon vieux Alex Mason en invité spécial. Treyarch a en parallèle confirme que la carte Forsaken serait lancée pour le mode Zombies dès le début de la nouvelle saison, nous amenant à l'Ouest de l'Ukraine pour connaître la fin de cet arc de l'histoire du Dark Aether, pour une opposition ultime entre Requiem et Omega Group.



La date de sortie de la Saison 6 de Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone, c'est donc pour le 7 octobre 2021, avec d'autres nouveautés qui seront dévoilées à l'approche de la date fatidique. D'ici là, BOCW peut être acheté à partir de 37,99 € à la Fnac.