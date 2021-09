Call of Duty: Vanguard, choix du Rythme de Combat, mode Patrouille, map dans le Pacifique pour Warzone... le plein d'infos et de vidéos pour le multijoueur !

Activision a comme prévu tenu un évènement pour révéler le Multijoueur de Call of Duty: Vanguard cette semaine. Il a déjà fait le point sur l'accès à la bêta, qui aura lieu du vendredi au 10 septembre à 19h00 au lundi 13 septembre à la même heure pour les joueurs ayant précommandé leur exemplaire sur PS4 et PS5, puis du jeudi 16 au samedi 18 pour tout le monde sur PlayStation et pour les réservations sur Xbox et PC, et enfin en bêta ouverte du 18 au 20. La session donnera accès aux cartes Hotel Royal, Red Star et Gavutu en mode Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed, Champion Hill et Patrol (ainsi qu'à Seatch & Destroy dans un second temps), et tous ceux qui atteindront le niveau 20 recevront un plan d'arme exclusif pour la version finale et l'Opérateur Arthur Kingsley pour Call of Duty: Mobile.

Une partie des 20 cartes jouables au lancement a sinon été montrée, sachant qu'il y en aura 16 pour les modes traditionnels et 4 pour le 2v2. Côté nouveaux modes, nous connaissons déjà Champion de la Colline maintenant, et Patrouille sera lui basé sur des objectifs à atteindre, en demandant de rester dans une zone de score en mouvement quasi permanent pour engranger des points.

Une des nouveautés les plus intrigantes côté gameplay est celle du Ryhme de Combat. Lorsque nous attendons le lancement d'une partie, nous aurons le choix entre plusieurs options : une game Tactique, en 6v6 au maximum, une game Assaut, pour une approche équilibrée et un nombre de joueurs allant de 20 à 28, et une game Blitz, pour des affrontements impliquant entre 28 et 48 joueurs, forcément plus intenses. Ceux qui aiment varier les plaisirs pourront aussi cocher l'option Tous pour avoir différents Rythmes de Combat au fil de leur session.

Un système de clans dans la lignée de celui des Régiments de Modern Warfare va également être introduit. Des Groupes permettront d'accéder à une progression partagée pour décrocher des emblèmes ou des récompenses liées au Battle Pass, et ce même en cross-play. Le menu Créer une Classe va lui être approfondi, pour nous laisser par exemple associer jusqu'à 10 accessoires sur certaines armes.

À part ça, les environnements seront plus réactifs avec des murs et fenêtres destructibles, il sera possible de poser une arme lourde sur un rebord ou de tirer à l'aveugle depuis une position de couverture, une mécanique de Suppression nous rendra plus lents quand nous subissons des dégâts, il y aura de nouveaux Atouts et Augmentations de Terrain, les maps seront plus détaillées que jamais grâce à une modélisation d'éléments affinée et un « brouillard de combat » évoluant selon la poussière projetée sur le terrain, les Opérateurs « représenteront une distribution mondiale de pays, de cultures, d'ethnies et de modes de vie », auront un background textuel détaillé et auront des lignes de dialogue sur le terrain, et un système de progression via de l'expérience propre sera associé aux Opérateurs pour débloquer des skins, cartes d'appel, coups de finition et plus encore, sachant que chacun d'entre eux aura une arme préférée augmentant l'expérience que nous gagnerons.

Du côté de Warzone, Sledgehammer, Beenox, High Moon et Toys for Bob ont aidé Raven Software sur une nouvelle map, qui a commencé à être présentée. Elle prend place dans le Pacifique, et renfermera de sombres secrets malgré sa beauté apparente. De taille similaire à Verdansk, elle accueillera des modes et expériences exclusifs pour divertir la communauté. Et, oui, il sera bien possible d'y utiliser le contenu débloqué dans Modern Warfare, Black Ops Cold War et bientôt Vanguard grâce à la progression partagée, mais elle ne sera disponible qu'après le lancement du prochain épisode prévu le 5 novembre.

Pour être complet, sachez que Beenox, en charge de la version PC, prévoit de proposer une fréquence d'images non plafonnée, des paramètres et raccourcis clavier à personnaliser, une prise en charge des écrans ultra-larges et multiples, et des options pour réduire la motion sickness, rendre le texte plus lisible et réduire le temps de latence.

