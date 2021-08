Call of Duty: Vanguard, des dates pour la révélation du Multijoueur, la bêta ouverte et l'alpha de Champion de la Colline exclusive aux PS4 et PS5

Nous avons appris beaucoup de choses sur le contenu et la commercialisation de Call of Duty: Vanguard à l'occasion de sa révélation jeudi dernier. Mais Activision avait déjà d'autres nouvelles du projet à nous donner au détour d'une étape de la Call of Duty League 2021, notamment pour ceux qui voudraient l'essayer en avance.

Ainsi, il y aura une alpha pour le mode Champion de la Colline (Champion Hill) dès ce week-end sur PS4 et PS5. Les joueurs PlayStation auront un accès anticipé exclusif à cette nouvelle expérience impliquant jusqu'à 8 équipes devant s'affronter sur 8 arènes pour rester la dernière en vie : des équipes de 4 seront jouables au lancement, mais l'alpha ne proposera que du 2v2 et 3v3. Le pré-téléchargement du client sera possible dès ce matin, 11h00, et l'essai débutera le vendredi 27 août à 19h00 pour se terminer le dimanche 29 août, probablement vers la même heure. Et il n'y aura même pas besoin d'abonnement au PS+ pour y accéder !

Ensuite, la prochaine étape, c'est la révélation du mode Multijoueur dans son ensemble qui vient d'être confirmée pour le 7 septembre 2021. Et il y aura après cela la bêta ouverte, à laquelle les joueurs qui précommanderont leur exemplaire auront accès plus tôt : elle sera jouable du 10 au 13 pour ceux ayant réservé un exemplaire sur PS4 et PS5, les 17 et 18 pour ceux ayant réservé un exemplaire sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S ou tous les joueurs PlayStation sans condition, et enfin du 18 au 20 par tout le monde, sans obligation de précommande.

La date de sortie de Call of Duty: Vanguard, c'est pour le 5 novembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 74,99 € chez Amazon.fr.