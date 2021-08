Call of Duty: Vanguard, date de sortie, bande-annonce et infos pour le retour à la Seconde Guerre mondiale

Le suspense aura duré plus longtemps que d'habitude, Activision a bien tardé à présenter le Call of Duty de l'année 2021, même si Sledgehammer Games avait confirmé être au développement, et que les bruits de couloir avaient déjà vendu la mèche ces dernières semaines. C'est tout de même désormais officiel, le prochain opus de la franchise se nommera Call of Duty: Vanguard et se déroulera pendant la Seconde Guerre mondiale.

Lors de la présentation du jeu en amont de la révélation d'aujourd'hui, Sledgehammer Games nous a expliqué qu'il voulait cette fois raconter l'histoire de plusieurs soldats aux quatre coins du monde, et non suivre une seule escouade en Normandie comme Call of Duty: WWII. Le studio a donc opté pour une aventure débutant le jour du débarquement allié et marquant la naissance des Forces Spéciales avec la Task Force One, une unité d'élite envoyée partout sur le globe pour des missions dangereuses. Call of Duty: Vanguard suivra donc quatre personnages, tous basés sur de véritables héros de guerre, en Afrique du Nord, sur le front de l'Est, de l'Ouest et dans les îles du Pacifique. Même si le jeu se veut réaliste, les développeurs ont pris quelques libertés historiques et apportent un regard contemporain sur cette période, avec des héros auxquels s'identifier et une mise en scène à la manière d'un blockbuster hollywoodien, comme sait si bien le faire la franchise. Nous avons déjà pu découvrir le début de la campagne solo avec l'Opération Tango, juste avant le D-Day, alors que le sergent Arthur Kingsley est parachuté derrière les lignes ennemies, pour une mission qui ne se déroule évidemment pas comme prévu. Commandant tué, nazis nombreux, Arthur se retrouve sans arme, avec de vraies sensations de survie alors que la mort se cache derrière chaque arbre. L'occasion de découvrir les efforts sur la réalisation avec de nombreux effets de fumée et d'explosion, mais surtout des éléments du décor qui réagissent en fonction de l'action, avec des fenêtres explosées ou des parois en bois qui laissent entrevoir au travers des trous de balles, ce sera d'ailleurs l'un des points forts de Call of Duty: Vanguard d'après Sledgehammer Games, et cette technologie se retrouvera également dans les modes multijoueurs pour des batailles uniques, la carte changeant légèrement à chaque partie grâce à ces fissures dans le décor.

D'ailleurs, les développeurs veulent une expérience unifiée entre la campagne solo avec la naissance des Forces Spéciales, le multijoueur permettant de retrouver ces Opérateurs d'un nouveau genre dans différents modes de jeu et même dans Call of Duty: Warzone, le Battle Royale free-to-play qui accueillera une grosse mise à jour pour marquer le lancement de Call of Duty: Vanguard. Sledgehammer Games veut marquer un vrai retour à la Seconde Guerre mondiale, mais pas seulement en France donc, avec des batailles épiques aux quatre coins du globe, racontant des histoires d'hommes et femmes ordinaires devant faire des choses extraordinaires pour sauver leurs pays. Dans la campagne, nous incarnerons ainsi le sergent Arthur Kinglsey du 9e bataillon des parachutistes anglais pendant l'Opération Tango en Europe, mais aussi la lieutenante Polina Petrova de la 138e division des fusiliers, une infirmière russe (inspirée de la tireuse d'élite Lyudmila Pavlichenko) ayant survécu à l'attaque de Stalingrad et qui s'engage sur le front de l'Est enneigé. Nous retrouverons également l'américain Wade Jackson d'un escadron de repérage aérien envoyé au Pacifique, mais dont l'avion s'écrase sur une île, et enfin le sous-lieutenant Lucas Riggs, du 20e bataillon d'Australie missionné en Afrique du Nord. N'allez pas croire que tout ce beau monde n'est pas lié, l'équipe se rencontrera d'abord à Berlin pour tenter d'arrêter le Project Phoenix (rien à voir avec les OVNIS), lancé par les nazis afin de remplacer Hitler à la tête du IIIe Reich.

Sledgehammer Games veut ancrer Call of Duty: Vanguard dans le réalisme, avec une narration plus poussée, nous plongeant dans le quotidien de ces soldats ordinaires avec un destin extraordinaire, en s'inspirant donc de réelles personnes, mais aussi en poussant la réalisation plus loin. Cela passera par les décors partiellement destructibles déjà évoqués, mais aussi par une bande originale plus intimiste, s'étoffant au fur et à mesure que les personnages évolueront, avec un thème principal « émotionnellement ambigu, davantage axé sur le danger et la panique, avec moins d'héroïsme ». Le sound design n'a pas été mis de côté, les développeurs ont par exemple été enregistrer des moteurs d'avions de l'époque, avec une captation inversée pour un effet doppler réaliste et crédible. Techniquement parlant, Call of Duty: Vanguard tournera avec le même moteur de jeu que Call of Duty: Modern Warfare, qui a évolué depuis 2019 avec l'aide de tous les studios œuvrant sur la franchise, les développeurs promettent une grande fidélité visuelle, du photoréalisme et des performances améliorées, le jeu tournera d'ailleurs à 60 fps sur consoles.

Même si Sledgehammer Games s'est longuement attardé sur la campagne solo de Call of Duty: Vanguard, il y aura évidemment d'autres modes, avec notamment un Zombies, cette fois développé par Treyarch. Un cross-over inédit pour la franchise et qui fera office de prologue au mode Zombies introduit dans le dernier volet en date, Call of Duty: Black Ops Cold War. Call of Duty: Warzone aura quant à lui droit à une toute nouvelle carte prochainement et bénéficiera des technologies d'armes et d'un équilibrage apportés par Call of Duty: Vanguard, ainsi que d'un système anti-triche et d'un nouveau Metaverse, sans oublier du contenu gratuit avec des cartes, modes et évènements. Du côté des modes multijoueurs, les développeurs sont volontairement restés évasifs, nous aurons droit à une autre présentation d'ici le lancement, mais Call of Duty: Vanguard inclura 20 cartes au lancement, dont 16 en 6 vs 6, de nouveaux modes de jeu, un gameplay modifié avec notamment de la balistique, des décors réactifs comme évoqué plus haut et même le retour de l'armurerie. Enfin, Sledgehammer Games tease le mode Champion Hill, avec des matchs en 1 vs 1, 2 vs 2 ou 3 vs 3 sur quatre cartes pour être la dernière équipe en vie.

Call of Duty: Vanguard réserve donc quelques surprises d'ici son lancement. La date de sortie du jeu est fixée au 5 novembre 2021 sur PC (Battle.net), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One. Vous pourrez prochainement retrouver le jeu en précommande sur Amazon.