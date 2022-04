Call of Duty: Vanguard et Warzone, date de sortie, cinématique et teasing de Godzilla pour la Saison 3, Armes top secrètes

Tandis que la Saison 2 Rechargée se poursuit, Activision commence cette semaine à préparer le terrain pour la suite du programme à venir dans Call of Duty: Warzone et Vanguard, ce dernier partageant pour rappel son expérience multijoueur avec le free-to-play. Pour commencer, sachez que la Saison 3, intitulée Armes top secrètes, sera déployée le 27 avril et mettra en scène la Task Force Harpy, que nous retrouvons en train de tuer des nazis dans la cinématique récemment diffusée.

Ainsi, le 4e Reich a activé des bombes de Nébuleuse dans le monde entier, dont une sur l'île de Caldera, la map dans le Pacifique introduite en décembre dernier. Sauf que la Task Force Harpy découvre en fin de vidéo que les nazis ont réveillé quelque chose avec leur arme, dont nous entendons les cris à la radio. Jusque là, rien de bien fou, sauf que l'éditeur insiste bien sur cet enregistrement...

Nous avons découvert un dispositif émettant une fréquence mystérieuse depuis le refuge. Une analyse spectrale plus poussée est nécessaire pour déchiffrer le signal. Des soldats peuvent-ils aider ? ???????? pic.twitter.com/hyTUny3c84 — Call of Duty France (@CallofDutyFR) April 13, 2022

Cela ne vous rappelle rien ? Il s'agit d'un enregistrement similaire à celui de l'ORCA utilisé par MONARCH dans le MonsterVerse. Les fans n'ont d'ailleurs pas mis longtemps à inspecter tout cela au spectromètre, dévoilant un message en anglais se traduisant par « Les monstres sont réels ».

When you run the audio through a spectrogram... https://t.co/7Xf06mYsb5 pic.twitter.com/qaq6D3cYbd — Ryan B. (@PrestigeIsKey) April 13, 2022

Tout porte à croire qu'Activision va mettre en scène Godzilla et les autres créatures de cet univers cinématographique dans Call of Duty: Warzone et Vanguard... L'occasion de ressortir la skin de Livaï de L'Attaque des Titans pour trancher du kaijū ? Quoi qu'il en soit, nous aurons rapidement la réponse.

