Call of Duty: Vanguard et Warzone, du neuf à Caldera, des armes, maps et modes inédits en vue pour la Saison 5, Baroud d'Honneur

Même si tous les regards commencent à être tournés vers Call of Duty: Modern Warfare II, Call of Duty: Vanguard aura droit à un Baroud d'Honneur avant de mettre la clé sous la porte. Ça tombe bien, ce sera le nom de sa Saison 5, qui sera aussi riche en contenu pour le Multijoueur, le Zombies et Warzone que les précédentes.

Les nouveautés seront disponibles le 24 août à 18h00, avec comme toujours une mise à jour pour Vanguard qui pourra être téléchargée dès la veille. En Battle Royale, Caldera sera renouvelée avec le mode Opération : Dernier Appel (une variante de Recherche & Destruction), de la lave au Pic et dans le nouveau Goulag, et la tempête qui a laissé la place à des décors ensoleillés. L'objet Station Apocalypse sera aussi introduit, lui qui nous demande de survivre face à des adversaires largués par hélicoptère après son déploiement pour remporter de beaux bonus : il y en aura un par partie et son activation coûtera 10 000 $. Des caisses de ravitaillement donneront sinon accès à un UAV ou à notre loadout préféré, et un Sérum de Rage officiera en tant qu'Augmentation de Terrain nous rendant puissants, mais plus lents et moins précis.

L'évènement saisonnier Héros contre Vilains nous demandera lui de choisir un camp et de le défendre en récoltant des jetons pour obtenir des ristournes sur les Faction Bundle et éventuellement des récompenses cosmétiques au terme de la sauterie, si votre faction est vainqueur. La mi-saison ajoutera les modes Rebirth Island Supreme et Resurgence Supreme, pour des parties en quatuors où il faut accumuler 15 éliminations avec les meilleures armes, et déclenchera l'éruption de Caldera.



Du côté de Vanguard, la map Beheaded sera disponible la semaine prochaine et Fortress suivra en cours de saison, The Archon amènera de nouvelles quêtes, armes et défis en Zombies, et les récompenses des parties compétitives seront remises à zéro. L'arsenal sera par ailleurs complété par le fusil à énergie EX1 et la SMG RA 225 dès le 24, et plus tard le Revolver Valois et les fusils d'assaut BP50 et Lienna 58, et les méchants seront à l'honneur du côté des Opérateurs avec Raul Menendez et Khaled Al-Asad disponibles au lancement et Gabriel T. Rorke et He “Seraph” Zhen-Zhen en cours de Saison. Pour finir, vous pourrez faire le plein de cosmétiques avec les Packs Cavaliers de l'Apocalypse et Traqueur Umbrella Academy, inspirés de Hazel et Cha Cha du comics devenu série Netflix à succès. Plus de détails sur tous ces sujets sont lisibles en anglais sur le site officiel.



Il n'est donc pas trop tard pour se procurer Call of Duty: Vanguard, disponible à partir de 40,99 € sur Amazon.fr.