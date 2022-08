Call of Duty: Next, un rendez-vous pour découvrir Warzone 2.0, Project Aurora et le Multijoueur de Modern Warfare II, sa bêta ouverte datée

Après la fuite de visuels du Multijoueur la semaine dernière et la quasi-confirmation qu'un mode appelé DMZ sera inclus dans Call of Duty: Modern Warfare II, c'est ce dimanche à l'occasion de la Call of Duty League que de plus amples détails nous ont été donnés quant à ce qu'Activision et Infinity Ward nous préparent en amont du lancement du jeu le 28 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Cela passera en premier lieu par un évènement dédié à la licence dans son ensemble, nommé Call of Duty: Next et qui sera diffusé le jeudi 15 septembre.

Cet évènement présenté par Infinity Ward sera l'occasion de découvrir le Multijoueur de MWII, mais aussi Call of Duty: Warzone 2.0 et la déclinaison de l'expérience sur mobiles dont le nom de code est Project Aurora. De nombreux streameurs seront également présents et joueront en direct au prochain CoD. D'autres surprises gardées secrètes sont aussi promises.

Juste après sera lancée la bêta ouverte promise aux joueurs, avec un accès anticipé pour ceux précommandant leur exemplaire, qui se déroulera sur deux semaines, la première étant exclusive aux consoles PlayStation et la deuxième jouable en cross-play par tous. Le code de la bêta sera lié au compte Activision, mais il sera possible d'y jouer sur la plateforme de notre choix. Selon le site officiel, les différentes phases débuteront et se termineront à chaque fois à 19h00.

Week-end 1 Accès anticipé PlayStation - Vendredi 16 et samedi 17 septembre.

Bêta ouverte PlayStation - Du dimanche 18 au mardi 20 septembre Week-end 2 Accès anticipé Xbox et PC - Jeudi 22 et vendredi 23 septembre

Bêta ouverte PlayStation - Jeudi 22 et vendredi 23 septembre

Bêta ouverte sur toutes les plateformes - Du samedi 24 au lundi 26 septembre

Une vidéo a sinon introduit la carte Marina Bay Grand Prix jouable en 6v6, qui nous fera donc combattre dans un environnement urbain qui devrait aux amateurs de F1. Vous pourrez l'essayer durant la bêta ouverte. Enfin, en précommandant l'édition Coffre d'armes, vous aurez accès durant l'open beta au pack Opérateur Équipe rouge 141 avec Ghost, Farah, Price et Soap, ainsi qu'au Coffre d'armes FJX Cinder. Et si vous êtes impatients d'en savoir plus, des aperçus behind the scenes seront diffusés sur la chaîne d'Infinity Ward d'ici là.

