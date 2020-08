Call of Duty: Black Ops Cold War enfin officialisé avec un titre et un logo, un rendez-vous fixé pour la révélation !

Niveau secret de polichinelle, le prochain Call of Duty en tient une couche. Les rumeurs à son sujet durent depuis des mois, et presque toutes ont fini par être avérées. Treyarch et Raven Software avaient confirmé qu'ils collaboraient sur le développement, et voilà que le teasing en cours depuis quelques jours a débouché sur l'officialisation de Call of Duty: Black Ops Cold War. Là encore, rien de surprenant, le titre et même le logo avaient fuité avant l'heure.

Nous vous passons les détails, mais les différentes mises à jour du site officiel ont permis de déchiffrer plusieurs codes, amenant notamment à explorer Verdansk dans Call of Duty: Warzone pour connaître la suite du jeu en réalité alternée. L'ARG a enfin permis d'accéder à une vidéo YouTube nommée Know Your History, qui tournait encore une fois sur la thématique de la Guerre Froide. Et au bout, notre salut est arrivé, avec donc l'affichage du nom Call of Duty: Black Ops Cold War.



Mais non, pour le moment, toujours pas de visuel ni d'information sur les modes et le contenu, et encore moins de gameplay. Une chose est sûre : la (vraie) révélation aura lieu le 26 août 2020. Le texte accompagnant la vidéo développe son titre avec la phrase « connaissez votre histoire ou soyez condamnés à la répéter », suivi d'un simple « Verdansk. 26 août. » qui pourrait indiquer que le premier aperçu du jeu pourrait se faire dans Call of Duty: Warzone. Après tout, le Battle Royale devrait être connecté à Cold War d'une manière ou d'une autre.

