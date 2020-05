Call of Duty: Warzone va durer et sera « le fil rouge qui connectera » les épisodes de la franchise

La recette des Call of Duty est réglée comme du papier à musique depuis des années. Nous avons un jeu inédit en fin d'année, des ajouts réguliers et majeurs jusqu'au nouvel épisode, puis il continue à vivre avec des mises à jour mineures pendant quelques mois pendant que son successeur se retrouve au premier plan. Avec Call of Duty: Warzone, mode annexe de Call of Duty: Modern Warfare jouable en free-to-play, les choses vont forcément changer.



Nous avons pu discuter de ce sujet avec Taylor Kurosaki, directeur narratif chez Infinity Ward, et Amos Hodge, directeur créatif de Raven Software, et le premier a été plutôt transparent sur ses projets pour l'avenir. Pour lui, « Warzone va exister pendant un certain temps », ce qui n'a rien de surprenant au vu de son succès actuel. Plus intéressant encore, le Battle Royale devrait être lié aux prochains titres, devenant « le fil rouge qui connectera toutes les différentes sous-franchises de Call of Duty ».

Call of Duty: Modern Warfare 59,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 59,99€. Vous n'êtes certainement pas autorisé à parler du prochain jeu Call of Duty, donc je ne vous dérangerai pas avec ça. Mais c'est obligatoire, il y aura des éléments multijoueurs, même si ce n'est pas en free-to-play. Comment envisagez-vous l'avenir de Warzone (et Modern Warfare) avec la concurrence de votre propre franchise ? TK : Nous sommes en quelque sorte en territoires inexplorés ici. Call of Duty est sur une cadence très régulière depuis de nombreuses années, et Warzone nous a fait repenser la façon de publier de nouveaux contenus et comment les intégrer. Call of Duty est un genre en soi, il existe différentes branches dans l'arbre Call of Duty, mais elles sont toutes connectées d'une certaine manière. Warzone sera le fil rouge qui connectera toutes les différentes sous-franchises de Call of Duty. Ça va être vraiment cool de voir comment les différentes sous-franchises arrivent et partent, et que Warzone sera la seule constante.

Pour être tout à fait transparent, le terme utilisé en anglais pour désigner ce fil rouge était « through line », qui caractérise un lien connectant les différentes parties d'un récit, sans pour autant en faire de lui la thématique principale. Il semble malgré tout clair que Call of Duty: Warzone survivra au passage des futurs épisodes, et même qu'il s'articulera autour d'eux, pourquoi pas avec du contenu inédit en lien avec ces nouveaux venus. Alors que les rumeurs autour d'un Call of Duty: Vietnam s'intensifient, cela veut-il dire qu'il se connectera à Warzone, via ses personnages voire le Battle Pass ? Les modes façon Battle Royale seront-ils réservés à Warzone pour lui laisser toute la lumière ? Seul le temps nous le dira.

