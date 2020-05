Call of Duty: Warzone sur Stadia ? Infinity Ward nous donne la réponse

Dès son lancement, Stadia misait beaucoup sur Destiny 2 et son expérience en ligne, allant même jusqu'à faire de lui l'étendard de Stadia Pro. Depuis cette semaine, un autre mastodonte des jeux multijoueurs a rejoint la plateforme et le service : PlayerUnknown's Battlegrounds.

Nous pouvons alors nous demander si les autres titres du genre comme Fortnite ou Call of Duty: Warzone ont prévu d'arriver sur la console en cloud de Google. Lundi dernier, nous avons pu nous entretenir avec Taylor Kurosaki, directeur narratif chez Infinity Ward, et Amos Hodge, directeur créatif de Raven Software, et leur avons posé la question. La réponse de Taylor Kurosaki fut sans détour : non, pas de portage de Call of Duty: Warzone prévu sur Stadia pour le moment.

Il y avait un Stadia Connect diffusé il y a quelques minutes, quelque chose de prévu pour Stadia ? Nous n'avons pas prévu de le porter sur Google Stadia pour le moment.

Au moins, c'est clair, et les joueurs désirant se lancer dans le Battle Royale savent que ce n'est pas avec Stadia qu'ils pourront le faire.