Stadia : PUBG et Octopath Traveler disponibles, Crayta et d'autres jeux confirmés pour bientôt !

Finalement, pas de direct, mais une vidéo pré-enregistrée pour le Stadia Connect de ce soir. Pendant plus d'un quart d'heure, les pontes de Stadia y discutent des gros jeux à venir sur la plateforme.

Phil Harrison, vice-président de Google, commence par un long rappel sur la disponibilité de l'offre gratuite de Stadia, avec deux mois de Stadia Pro offerts aux nouveaux abonnés. S'en suit une présentation de DOOM Eternal... sorti sur Stadia le mois dernier. Les vraies nouvelles se sont ensuite enchaînées, avec l'annonce d'un portage d'Octopath Traveler, disponible dès maintenant dans la boutique. Rock of Ages 3: Make & Break a lui obtenu une date de sortie, le 2 juin 2020 sur Stadia, mais aussi sur PC, PS4, Xbox One et Switch.

Zombie Army 4: Dead War sortira lui sur la plateforme le 1er mai 2020, et intègrera le catalogue Stadia Pro dès ce jour-là.

Plus intéressant encore, le jeu de création collaboratif Crayta, en développement depuis quelques années, paraîtra en exclusivité sur Stadia cet été, et sera aussi gratuit pour les membres Stadia Pro à sa sortie. Avons-nous là un projet qui permettra à la communauté de s'épanouir et pourquoi pas faire décoller la popularité de la console ?

C'est presque le même topo pour Wave Break, un jeu de glisse ultra-coloré jouable seul ou à plusieurs, qui arrivera en exclusivité temporaire cet été.

Embr, le jeu coopératif et amusant où nous incarnons des pompiers, est lui annoncé pour le 21 mai 2020 sur le service, soit le même jour que sur PC.

Le jeu de déménagement dans un esprit très similaire, Get Packed, est lui comme prévu de sortie aujourd'hui, et a eu droit à sa bande-annonce de lancement.

Le clou du spectacle est que PlayerUnknown's Battlegrounds devient lui jouable sur Stadia dès aujourd'hui. Mieux, il est gratuit pour les abonnés Stadia Pro, qui ont même accès à sa Pioneer Edition avec le Survivor Pass: Cold Front et un set de skins exclusives aux couleurs de la plateforme. Elle est autrement vendue à 39,99 €, tandis qu'une Chicken Dinner Edition à 89,99 € ajoute 6 000 G-coins, un Brown Hat Ranger Set, l'Ivory School Uniform Set, un Cheerleader Set, un Factory Worker Set et un Hipster Set.



La vidéo pré-enregistrée se termine sur la promesse d'un nouveau Stadia Connect à l'été 2020, avec des nouvelles d'Orcs Must Die! 3. En parallèle, Electronic Arts a annoncé qu'il allait prochainement amener cinq de ses productions sur Stadia.

Alors, ce Stadia Connect a-t-il assouvi vos envies de joueur ?