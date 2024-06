Octopath Traveler I et II : les RPG en HD-2D viennent faire voyager de nouveaux joueurs, un mode inédit ajouté par une mise à jour

Hier, nous vous faisions part de plusieurs dépôts de noms auprès du Taiwan Digital Game Rating Committee concernant les deux jeux Octopath Traveler. Il n'aura vraiment pas fallu attendre longtemps avant d'avoir une suite à cette histoire puisque Square Enix a tout simplement sorti cette nuit Octopath Traveler sur PS4 et PS5, ainsi que sa suite Octopath Traveler II sur Xbox Series X|S et Xbox One comme promis l'année dernière. Toutes les plateformes du moment ont donc désormais accès à la licence, ce qui est une bonne nouvelle pour les amateurs de RPG. Une petite bande-annonce de rigueur a été diffusée, faisant rapidement le point sur ces aventures prenant respectivement place à Orsterra et Solistia.

Vous pouvez donc vous rendre sur le PlayStation Store dès à présent pour vous procurer Octopath Traveler qui est affiché au prix de 59,99 €, voire à 39,59 € jusqu'au 19 juin à 23h59 si vous avez un abonnement PlayStation Plus. Si vous ne possédez pas déjà sa suite Octopath Traveler II, l'offre la plus intéressante est de craquer pour le pack qui les réunit, vendu 74,99 €.

Sur le Microsoft Store, Octopath Traveler II est donc également affiché à 59,99 €, avec là encore un bundle pour se procurer les deux ensemble. Pas de ristourne, mais une disponibilité dans le PC/Xbox Game Pass, qui devrait donc faire de l'ombre aux ventes sur ces plateformes. Vous trouverez ci-dessous de brèves descriptions de chaque jeu :

Octopath Traveler Huit voyageurs. Huit aventures. Huit rôles à jouer. Embarquez pour une aventure mythique dans le vaste monde d'Orsterra et découvrez leurs histoires captivantes.

Incarnez huit personnages différents, chacun proposant une histoire à dévoiler et des quêtes secondaires. Explorez le merveilleux monde d'Orsterra et ses dangers à travers huit immenses régions, et découvrez l'histoire de chacun des personnages au fil de l'aventure. Terminez des quêtes secondaires et des scénarios de différentes façons et prenez des décisions qui détermineront votre chemin. Partez à l’aventure ! Votre histoire vous attend. Octopath Traveler II Ce jeu est le deuxième volet de la série OCTOPATH TRAVELER, dont le premier opus, sorti en 2018, s’est vendu à plus de trois millions d’exemplaires à travers le monde. Cette suite promet des graphismes HD-2D (mêlant un style rétro pixelisé et la 3D) améliorés et plus beaux que jamais. Sur le nouveau continent de Solistia, l’histoire de huit nouveaux personnages commence dans une époque différente. Où leurs pas les mèneront-ils ? Que feront-ils ? De quelles histoires seront-ils les héros ? Toutes ces décisions dépendront de vous. Partez à l’aventure ! Votre histoire vous attend... Langues disponibles : japonais, anglais, français, italien, allemand, espagnol (Espagne), coréen, chinois traditionnel, chinois simplifié.

Par ailleurs, un mode Combats additionnels a été ajouté par la Team Asano à Octopath Traveler II sur toutes les plateformes via la mise à jour 1.1.0, accessible à l'écran titre une fois le boss final vaincu, qui donne accès à des affrontements contre de nouveaux ennemis retors, dont les protagonistes du premier jeu ! Les crédits du jeu ont aussi été édités, tandis que les graphismes ont reçu quelques modifications et qu'un tutoriel supplémentaire a été implémenté.

Si toutefois vous préférez des versions physiques, Octopath Traveler II est vendu à partir de 22,05 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST - Octopath Traveler : une Aventure avec huit grands A