Dragon Quest III HD-2D Remake : le classique d'antan réimaginé par l'équipe derrière Octopath Traveler

Square Enix a su gâter les fans de Dragon Quest à l'occasion du live des 35 ans, avec d'une part une ouverture sur l'avenir via des projets inédits tels que Dragon Quest XII: The Flames of Fate et Dragon Quest Treasures, et de l'autre un regard sur le passé avec un étonnant remake au style visuel désormais bien connu chez l'éditeur. L'heureux élu est un monument de la saga, puisqu'il s'agit du troisième épisode.

Comme son nom l'indique totalement, Dragon Quest III HD-2D Remake va donc nous resservir cette aventure d'antan sous une perspective nouvelle à l'aide de la technologie graphique déjà mise en œuvre sur Octopath Traveler et prochainement Project Triangle Strategy. C'est la Team Asano et AMATA K.K. qui se chargent du développement, avec en ligne de mire une sortie mondiale simultanée à une date inconnue pour l'heure, sur des plateformes l'étant tout autant. Le producteur Masaaki Hayasaki a déclaré ceci :

Jusqu'à présent, j'ai travaillé sur divers jeux tels que Octopath Traveler et Various Daylife. Le style HD-2D que nous utilisons combine le pixel art avec des effets 3D pour produire une sensation de profondeur et d’atmosphère incomparable. Notre espoir est qu'en recréant Dragon Quest III dans ce style HD-2D, tout le monde aura la chance de découvrir le jeu avec un regard neuf, des adultes qui ont joué à l'original lors de sa première sortie, aux petits enfants qui l'ont choisi pour la première fois. Nous visons une sortie mondiale simultanée sur les consoles de salon. La date de sortie n’a pas encore été décidée, mais quand elle le sera, vous serez les premiers informés !

Si vous souhaitez découvrir ce fameux style HD-2D par vous-mêmes au sein d'un RPG, Octopath Traveler est vendu 59,99 € sur Switch par Amazon.