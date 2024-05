Dragon Quest III HD-2D Remake redonne enfin signe de vie pour le Dragon Quest Day !

Nous sommes le 27 mai et cela fait donc 38 ans qu'est paru le tout premier Dragon Quest, alors développé par Chunsoft pour Enix. En cette journée anniversaire de la licence, l'éditeur Square Enix n'a évidemment pas manqué de rappeler à tous cette date, mais les célébrations ont jusqu'à présent été assez discrètes. Nous avons toutefois de légères nouvelles d'un projet annoncé depuis plusieurs années maintenant en 2021. Non, ce n'est pas Dragon Quest XII dont il est question ici, mais bien de Dragon Quest III HD-2D Remake. Il avait été dévoilé en même temps il y a donc pile trois ans au travers d'une super bande-annonce introduisant sa refonte graphique à la manière des Octopath Traveler, même s'il n'y avait alors qu'un épisode pour cette dernière. Nous n'avions rien vu d'inédit à son sujet depuis, bien que Yūji Horii se voulait rassurant quant à l'avancée du développement en septembre dernier. Alors, quoi de neuf ?

Eh bien, une courte vidéo a été postée, montrant simplement l'emblème d'Erdrick (Roto) se dessiner, lui qui est le protagoniste du troisième et personnage légendaire de la licence, avec la mention « La légende commence » et du logo HD-2D ne laissant pas de doute concernant le projet dont il est question. Certains fans imaginent déjà qu'il pourrait finalement y avoir toute la trilogie puisque DQIII n'est pas mentionné, mais il vaut mieux ne pas s'enflammer pour le moment. Cette séquence est accompagnée de la phrase d'accroche « La légende d'Erdrick approche » suggérant que nous devrions enfin avoir du concret dans les semaines ou mois à venir. Mais le plus intéressant apparaît en bas à la fin.

Nous n'avions jusqu'à présent aucune idée des plateformes sur lesquelles le jeu sortirait, bien que les consoles de Sony et Nintendo étaient évidemment placées en tête compte tenu du passif de la licence. Eh bien, peut-être en raison de la nouvelle stratégie de Square Enix, ce Dragon Quest III HD-2D Remake sortira sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam et Windows). Le choix est étonnant de mettre de côté l'ancienne génération compte tenu de l'aspect technique qui ne semblait pas si demandeur en ressources à l'époque de l'annonce, surtout que la console de Big N. est là...

Enfin, l'insider Midori a déclaré que nous devrions avoir des nouvelles de Dragon Quest III HD-2D Remake à l'occasion du prochain Nintendo Direct. Il est pour rappel prévu en juin, sans plus de précision.

