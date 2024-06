Dragon Quest III HD-2D Remake date enfin sa renaissance dans une époustouflante bande-annonce, le reste de la trilogie va suivre !

Cela fait déjà plus de trois ans que Square Enix a annoncé Dragon Quest XII: The Flames of Fate, dont le développement se poursuit, et un projet Dragon Quest III HD-2D Remake utilisant donc l'esthétique des jeux Octopath Traveler et consorts. Son unique bande-annonce de l'époque nous vendait du rêve, mais nous n'avons hélas rien vu depuis. Il aura fallu patienter jusqu'au dernier Dragon Quest Day pour que nous apprenions qu'il sortirait sur PS5, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam et Windows) et la rumeur voulait que nous ayons davantage de ses nouvelles au cours du mois de juin. Il est donc évidemment apparu à l'occasion du Nintendo Direct de ce mardi, régalant les fans de cette aventure culte mettant en scène Elric / Erdrick / Roto... et plus encore.

En effet, en plus de ce Dragon Quest III HD-2D Remake qui sortira le 14 novembre 2024, Square Enix a officialisé ce que bon nombre de joueurs supposait en raison des nombreuses années de développement, à savoir que le reste de la trilogie suivra en 2025 avec Dragon Quest I & II HD-2D Remake. Si vous ne connaissez pas ces jeux, vous devez être confus sur la raison de sortir le troisième d'abord, mais il s'agit d'une préquelle, donc c'est bel et bien dans l'ordre que nous pourrons tout découvrir au final. Au passage, nous apprenons que la Team Asano est épaulée par Artdink pour le développement des versions modernisées de ces trois jeux.

La naissance d'une légende. DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE est une recréation du chef-d’œuvre culte et le point de départ de la trilogie d’Elric. Avec des graphismes en HD-2D pleins de vie, des fonctionnalités inédites et modernisées et une histoire retravaillée, le jeu invite à prendre part à une quête fantastique pour sauver le monde des ténèbres.

