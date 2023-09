Dragon Quest XII et Dragon Quest III HD-2D Remake : Yuji Horii donne enfin des nouvelles du développement

En mai 2021, lors de la présentation pour les 35 ans de la licence, Square Enix avait dévoilé plusieurs jeux Dragon Quest. Le plus attendu est celui qui s'était alors le moins montré, nous parlons évidemment de Dragon Quest XII: The Flames of Fate, co-développé par la Creative Business Unit II avec l'aide d'HexaDrive et Orca, dont nous n'avons finalement vu qu'un logo. L'autre qui nous intéresse et que nous n'avons également pas revu depuis est Dragon Quest III HD-2D Remake, qui s'était bien montré avec une bande-annonce savoureuse pour nous présenter cette refonte se voulant en premier lieu visuelle. Dans les deux cas, aucune plateforme n'avait été officialisée.

Le créateur de la licence Yūji Horii a donné une interview à Famitsu en août lors du World Cosplay Summit, qui est parue ce lundi et dont un passage en particulier nous intéresse donc à présent, traduit par Gematsu. Forcément, la question de l'avancement du développement de ces deux projets lui a été posée, en plus de son rôle sur Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres.

Quelle est votre implication dans le développement de Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres, M. Horii ? Je participe aux tests du jeu, aux vérifications, etc. Cependant, j’ai supervisé minutieusement et effectué des révisions dès le début. Après tout, le début du développement est crucial. Votre implication dans Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres est-elle similaire à votre implication dans Dragon Quest III HD-2D et Dragon Quest XII: The Flames of Fate ? C’est à peu près pareil. Eh bien, en ce qui concerne Dragon Quest III, j'ai déjà créé ce jeu une fois avant et je connais beaucoup de choses à son sujet, je vais donc donner des conseils du type : « Si vous voulez changer cela, vous devriez le faire de cette façon. » Quel est l'état de développement de Dragon Quest III HD-2D et Dragon Quest XII: The Flames of Fate ? Dragon Quest III HD-2D progresse assez régulièrement. Quant à Dragon Quest XII, je ne peux toujours pas dire grand-chose. Les trois titres, y compris Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres, sont très attendus par les fans de la série. Nous travaillons sur une variété de choses, donc j'espère que tout le monde pourra continuer à les attendre avec impatience.

C'est donc plutôt rassurant concernant le remake de Dragon Quest III, bien qu'une période de deux ans sans nouvel aperçu paraisse bien longue pour un tel projet, surtout qu'il semblait déjà être à un stade avancé de développement lors de son annonce. En revanche, cette langue de bois concernant Dragon Quest XII ne va clairement pas rassurer les joueurs. Espérons qu'une fois Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai et Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres sortis, Square Enix se mette enfin à communiquer activement sur ces deux projets.

