Dragon Quest XII: The Flames of Fate, Yuji Horii répond à l'inquiétude des joueurs

Si Dragon Quest III HD-2D Remake, ou du moins le projet qui était nommé ainsi à l'époque, vient de refaire parler de lui avec quelques détails concrets et un possible rendez-vous pour enfin en savoir plus, Dragon Quest XII: The Flames of Fate n'a lui toujours rien montré depuis son annonce en 2021 hormis un logo enflammé. En septembre dernier, Yūji Horii déclarait ne pas pouvoir dire grand-chose à son sujet, pas de quoi nous avancer. En ce Dragon Quest Day, il a posté un message sur Twitter / X pour remercier les fans en cette journée anniversaire et a tout de même évoqué le prochain épisode numéroté.

Gematsu a donc traduit le commentaire de Yūji Horii, qui évoque notamment les deux autres figures majeures de la licence Dragon Quest qui nous ont quittés depuis le onzième épisode, Kōichi Sugiyama et Akira Toriyama.

Merci beaucoup à tous pour vos nombreuses félicitations [du Dragon Quest Day] ! Il y a eu quelques inquiétudes à propos de Dragon Quest XII, mais j'étais en fait en réunion [à ce sujet] il y a peu. Même si je ne peux pas encore partager des détails, je veux que ce soit quelque chose de digne du travail posthume des deux qui sont décédés [Akira Toriyama et Koichi Sugiyama]. Je ferai de mon mieux !

Nous n'en saurons donc pas plus aujourd'hui si ce n'est que le développement semble suivre son cours. Ce Dragon Quest XII devrait clairement marquer un tournant dans la licence suite à la perte de ces deux figures emblématiques et nous comprenons que Yūji Horii a une sacrée pression sur les épaules, surtout qu'il s'agira sans doute de son dernier Dragon Quest numéroté, il mérite bien de prendre sa retraite du haut de ses 70 ans !

