Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, les styles de combat des personnages présentés et imagés

Il fait bon d'être un fan de Dragon Quest actuellement puisque les sorties occidentales de jeux sont nombreuses. Dragon Quest Treasures est tout récemment paru sur PC et Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres verra le jour en fin d'année sur Switch. Un autre jeu est attendu dans les prochains mois, adaptant La Quête de Daï et répondant au nom à rallonge d'Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai. L'éditeur commence la semaine en continuant à le présenter, avec de nombreux visuels au passage.

Ainsi, chaque personnage du jeu disposera de ses propres compétences pour venir à bout des forces du mal et ce sont eux que nous découvrons.

Style de combat de Daï Taillader les ennemis en combat rapproché à l'aide de ses couteaux et épées. Aptitude spéciale : « Aura draconique » pour considérablement augmenter toutes ses statistiques.

: « Aura draconique » pour considérablement augmenter toutes ses statistiques. Talent spécial et coup de grâce : Daï maîtrise également à la perfection l'arcane de l'épée de l'école Avan et terrasse les ennemis avec« Slash-vague » et son coup de grâce « Avan Strash ».

Style de combat de Popp Éliminer les ennemis avec ses attaques magiques. Aptitude spéciale : « Méditation » raccourcit le temps de recharge entre chacun des talents de Popp.

: « Méditation » raccourcit le temps de recharge entre chacun des talents de Popp. Talent spécial et coup de grâce : inflige des dégâts phénoménaux aux ennemis avec son talent de glace «Superglace » et son coup de grâce « Mégaflamme ».

Style de combat de Maam – Prêtresse Attaquer à l'aide de sa lance-marteau et soutien des alliés grâce à son pistolet magique. Aptitude spéciale : ne pas oublier de recharger le pistolet magique pendant les combats !

: ne pas oublier de recharger le pistolet magique pendant les combats ! Talent spécial et coup de grâce : Maam est douée en sorts curatifs comme « Soins partiels ». Avec son coup de grâce « Cartouche : Superglace », elle tire sur les ennemis des balles infusées du sort « Superglace » !

Style de combat de Hyunckel – Épée-armure démoniaque Écraser ses ennemis avec ses arcanes de l'épée de l'école Avan et ses nombreux talents d'aura des ténèbres. Aptitude spéciale : Amdo renforce sa défense grâce à l'épée-armure démoniaque.

: Amdo renforce sa défense grâce à l'épée-armure démoniaque. Talent spécial et coup de grâce : son coup de grâce « Bloody Scraid », développé alors qu'il faisait partie de l'armée du mal, inflige des dégâts colossaux aux ennemis !

Nous débloquerons également d'autres styles pour Maam et Hyunckel au cours de l'aventure :

Style de combat de Maam – Combattante Après avoir appris l'arcane du maître combattant, Maam vainc ses ennemis grâce à son agilité et à sa puissance sans égale en combat rapproché. Aptitude spéciale : l'aptitude « Concentration » raccourcit le temps de recharge entre les talents pour l'aider à infliger des attaques consécutives !

: l'aptitude « Concentration » raccourcit le temps de recharge entre les talents pour l'aider à infliger des attaques consécutives ! Talent spécial et coup de grâce : infligez un déluge d'attaques normales et de capacités, comme « Furie martiale », puis assénez votre coup de grâce, « Coup de poing ignescent » !

Style de combat de Hyunckel – Lance-armure démoniaque Hyunckel manie tout aussi bien la lance que l'épée ! Aptitude spéciale : « Amdo » reste bien entendu disponible, mais il peut également éliminer ses ennemis avec des arcanes de la lance de l'école Avan.

: « Amdo » reste bien entendu disponible, mais il peut également éliminer ses ennemis avec des arcanes de la lance de l'école Avan. Talent spécial et coup de grâce : son coup de grâce, « Cruciblast » est un puissant talent qui lui permet de convertir son énergie vitale accrue en une aura qu'il peut ensuite libérer !

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai est attendu le 28 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam et Microsoft Store). Les tomes du manga peuvent eux être achetés à la Fnac au prix de 12,99 € l'unité.