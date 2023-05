Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai date sa sortie mondiale à l'occasion des 37 ans de la licence

Page 1 : Bande-annonce et date de sortie d'Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai

La licence Dragon Quest célébrait samedi son 37e anniversaire, mais comme l'an dernier, Dragon Quest XII: The Flames of Fate s'est encore fait discret. En revanche, c'est Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai qui a eu tous les projecteurs braqués sur lui ou presque, puisque sa date de sortie internationale a été dévoilée au détour d'une bande-annonce inédite, dont les premières secondes mettent en exergue la nature même du personnage principal, avant de nous présenter du gameplay. Il s'agira pour rappel d'un Action-RPG, développé par Game Studio et KAI GRAPHICS, nous faisant revivre les scènes clés du manga et de la série.

Bande-annonce internationale

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai sortira le 28 septembre 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam et Microsoft Store). Son édition standard coûtera 59,99 € tandis qu'une Deluxe à 64,99 € donnera en plus accès aux bonus suivants :

Tenue spéciale « Mage légendaire » pour Popp ;

Tenues spéciales « Prêtresse légendaire » et « Combattante légendaire » pour Maam ;

Tenues spéciales « Épéiste légendaire » et « Guerrier légendaire » pour Hyunckel.

Si vous précommandez votre exemplaire, vous recevrez également la tenue Héros légendaire pour Dai inspirée de Dragon Quest III et le souvenir Le précepteur de héros. Des visuels sont à retrouver en page suivante pour illustrer tout cela.

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai permet aux joueurs de s'amuser avec deux modes bien différents : le mode Histoire et le Sanctuaire. Le mode Histoire est une campagne classique, alors que le Sanctuaire est un donjon évolutif qui change à chaque partie. Battez les monstres qui s'y trouvent pour obtenir des récompenses incroyables qui vous permettront de vaincre des adversaires toujours plus puissants qui se terrent dans les étages inférieurs. Vous pourrez aussi récupérer et vous équiper d'accessoires appelés les souvenirs, qui amélioreront les statistiques et les capacités du personnage équipé. De plus, à chaque nouveau souvenir débloqué, vous aurez accès à des extraits du manga original. Il est aussi possible d'améliorer ces souvenirs en progressant dans le Sanctuaire et en terminant ces niveaux imprévisibles.

Bande-annonce japonaise

Vous noterez que le trailer japonais n'est pas identique au nôtre, mettant plus l'accent sur les protagonistes de l'aventure. Par ailleurs, un live présentant du gameplay inédit a été diffusé à destination du public de l'Archipel, que vous pouvez revoir ci-dessous.

Les mangas The Adventure of Dai sont de leur côté en vente à la Fnac au prix de 12,50 € le tome.