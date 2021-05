Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai, une poignée de visuels et un message du producteur partagés

C'est ce 27 mai 2021 que la licence Dragon Quest célèbre son 35e anniversaire avec un live pour l'occasion, qui a débuté 30 minutes plus tôt au Japon pour présenter divers contenus pour les jeux mobiles déjà disponibles. Le segment dédié à Dai a au moins eu le mérite de nous donner un nouvel aperçu d'Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai, qui ne s'était plus montré depuis son annonce il y a pile un an.

Cet Action-RPG développé par Game Studio nous fera pour rappel incarner les personnages de la Quête de Dai, Popp étant ici plus classe que jamais. Voici par ailleurs un message de son producteur :

Ici le producteur Ichimura. Il reste encore beaucoup de scènes à mettre en avant, mais aujourd'hui nous avons pu vous montrer quelques captures d'écran. Nous travaillons dur sur le développement pour en faire un jeu de haute qualité. Le personnel passionné adore Dragon Quest: The Adventure of Dai et se concentre sur chaque détail, alors attendez-vous à plus d'informations.

Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai sortira sur PS4 et Switch, reste à voir s'il sortira bien cette année au Japon comme initialement annoncé.