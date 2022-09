TGS 2022 : Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai s'offre une nouvelle bande-annonce et une sortie mondiale

Square Enix a énormément de jeux en développement, dont certains qui n'ont pas fait parler d'eux depuis un long moment. C'est le cas d'Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai, annoncé au printemps 2020 et qui ne s'était montré à nouveau qu'un an plus tard, mais sans plus de détails supplémentaires quant à ce qu'il nous proposerait. Le jeu figure au line-up de l'éditeur pour le Tokyo Game Show 2022 et devait ainsi refaire parler de lui dimanche lors d'une présentation dédiée aux productions liées à l'anime Dragon Quest : La Quête de Daï. Eh bien, en attendant ce live, place à une nouvelle bande-annonce diffusée en amont du salon.

Ce qu'il faut retenir, c'est que ce jeu Infinity Strash Dragon Quest: The Adventure of Dai sortira sur PS5, PS4, Switch et PC (Steam) de manière simultanée à travers le monde, reste à savoir quand. Développé par Game Studio, qui est aussi derrière le récemment annoncé Synduality pour Bandai Namco, avec l'aide de KAI GRAPHICS, il nous fera prendre part à une aventure nous permettant visiblement de contrôler Dai, Popp, Maam et Hyunckel. Du côté des ennemis montrés, rien de bien nouveau, nous retrouvons évidemment Hadlar, Crocodine, Flazzard et Baran, en plus des monstres classiques de ce monde. Bizarrement, les affrontements semblent se dérouler dans des zones assez fermées, ce qui n'est pas forcément bon signe. Le scénario fera lui intervenir un Temple du souvenir, dont nous devrions avoir plus de détails ce dimanche.

Le manga Dragon Quest - The Adventure of Daï est sinon disponible à la Fnac au prix de 12,50 € le tome.