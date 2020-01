Dragon Quest XII : le créateur de la série parle du prochain opus, il faudra être patient

Dragon Quest XII fait parler de lui depuis la fin d'année 2018, et pour bien débuter 2020, le créateur de la saga Yuji Horii a publié un message revenant sur l'actualité de la franchise.

Le Japonais rappelle ainsi que les joueurs peuvent profiter de Dragon Quest XI : Les Combattants de la Destinée sur Nintendo Switch, de Dragon Quest Walk sur mobiles et du film Dragon Quest: Your Story depuis l'année dernière, et que tous les regards sont tournés désormais vers la série d'animation Dragon Quest: The Adventure of Dai, qui arrivera normalement cet automne. Le premier message s'arrêtait ici, mais Yuji Horii a rajouté sur les réseaux sociaux un petit post-scriptum pour rappeler que oui, Dragon Quest XII est toujours en cours de production, mais que d'autres projets devraient voir le jour avant sa sortie.

Les fans de jeux de rôle japonais devront donc être patients avant de pouvoir mettre les mains sur Dragon Quest XII, sur des plateformes encore inconnues.

