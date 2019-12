JUMP FESTA 20 : Dragon Quest: The Adventure of Dai, un nouvel anime annoncé avec un premier teaser vidéo ultra prometteur, un jeu en projet

Au Japon, la licence Dragon Quest est couronnée de succès, alors cela n'a rien d'étonnant que Square Enix la décline sous de multiples formes. Cet été, les habitants de l'Archipel ont ainsi pu découvrir le film Dragon Quest: Your Story adaptant le cinquième épisode vidéoludique. À l'occasion de la Jump Festa 20, c'est une annonce inattendue, mais faisant extrêmement plaisir, qui a été faite sur scène.

Oui, le mythique manga La Quête de Daï (Dai no Daibōken) va à nouveau avoir droit à un anime à l'automne 2020 ! Cette œuvre en 37 volumes parue de 1989 à 1996 dans le Weekly Shonen Jump et qui avait connu une série de 46 épisodes aux débuts des années 90 va ainsi faire son grand retour dans Dragon Quest: The Adventure of Dai. La bande-annonce teaser est des plus prometteuses, mettant simplement en scène Dai et son épée, avec une direction artistique bien loin de l'overdose de 3D que nous retrouvons partout de nos jours. Pour les plus jeunes d'entre vous, Dai est récemment apparu dans Jump Force en tant que personnage jouable.

La Toei Animation ayant partagé l'annonce en anglais jusqu'au nom de l'anime, même sur les réseaux sociaux, nous pouvons presque être sûrs qu'une diffusion à l'international est prévue pour Dragon Quest: The Adventure of Dai. Espérons que la France sera concernée.

Mise à jour : un jeu basé sur les aventures de Dai est également en projet !